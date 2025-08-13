Topo

Após deixar Liverpool, Taffarel é oficializado na comissão da Seleção

13/08/2025 18h54

Acompanhado pelo técnico Carlo Ancelotti, Samir Xaud, presidente da CBF, recebeu nesta quarta-feira o preparador de goleiros Cláudio Taffarel para oficializá-lo como integrante da comissão permanente da Seleção Brasileira.

O tetracampeão mundial foi confirmado após anunciar sua saída do Liverpool, onde atuou durante três anos e meio como treinador de goleiros. Na equipe inglesa, trabalhou com Alisson, convocado frequentemente para defender a Seleção.

Já Rodrigo Lasmar foi homenageado pelos 24 anos de Seleção Brasileira e oficializado como prestador de serviços da CBF. Ele também atua como diretor médico do Atlético-MG.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções da CBF, e o treinador Carlo Ancelotti também marcaram presença na homenagem a Taffarel e Lasmar, que receberam camisas da Seleção com seus nomes.

