Após briga na Colômbia, líder de torcida organizada do São Paulo promete clima "hostil" no Morumbis

13/08/2025 17h12

Depois do empate sem gols no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, a torcida do São Paulo esteve presente em uma grande briga com torcedores do Atlético Nacional no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. Os apoiadores dos dois times eram divididos apenas por um cordão de isolamento e poucos policiais no momento em que a confusão começou.

Créditos: Rubens Chiri / Saopaulofc.net

Baby, líder da Independente Tricolor, torcida organizada do São Paulo, falou sobre o episódio e prometeu um clima "hostil" para os colombianos no jogo de volta, no Morumbis.

"Morumbi HOSTIL e ENSURDECEDOR neles. Os colombianos chegarão e irão embora chocados com a força da nossa torcida. Daremos lições sobre racismo que praticaram, com faixa no campo e apoio ao time nos 90 minutos. Garantimos que será impossível o São Paulo não se classificar, tamanha a força da nossa voz no Morumbi. Não seremos covardes feito eles. Seremos gigantes e ensinaremos que nunca deveriam ter tentado agredir a nossa torcida", disse Baby, em seu perfil oficial no Instagram.

Tragédia evitada

No início da nota publicada em seu Instagram, Baby afirmou que a Independente protegeu a torcida do São Paulo presente no estádio de uma tragédia. De acordo com ele, os são-paulinos sofreram com chuvas de pedra e outros objetos.

"Defendemos a nossa torcida na Colômbia, muito além, da nossa entidade. Agimos como cinturão humano, sob chuva de pedras e objetos cortantes. Além disso, respondemos na proporção de força necessária à tentativa de invasão em nosso setor. Lá estavam mulheres, adolescentes, crianças e idosos. A covardia dos torcedores do AN não teve limites", afirmou o líder.

Créditos: Rubens Chiri / Saopaulofc.net

Por fim, Baby afirmou que alguns torcedores do São Paulo ficaram feridos, entre eles, um homem com mais de 60 anos.

"Faríamos tudo de novo se fosse necessário. Preservamos a vida e a integridade física dos nossos. Infelizmente, não de todos. Tivemos torcedores machucados que necessitaram atendimento, em razão de objetos atirados. Inclusive, um senhor atingido com mais de 60 anos", finalizou Baby.

O jogo de volta entre São Paulo e Atlético Nacional será na terça-feira que vem (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

