Topo

Esporte

Ancelotti acompanha Flamengo x Internacional e segue preparação da Seleção para 2026

13/08/2025 23h06

Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores.

A visita faz parte da agenda do treinador junto ao departamento de seleções, com o objetivo de dar sequência ao planejamento da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti não esteve sozinho: como é possível ver através de imagens, Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Juan Santos, coordenador técnico, também acompanharam a partida, aproveitando para observar metodologias de treino, estrutura dos clubes e aspectos táticos que podem ser utilizados na preparação da seleção.

MAURO PIMENTEL / AFP

O trio já havia realizado análises semelhantes durante o Mundial de Clubes, em que visitou centros de treinamento, estádios e hotéis, reforçando a estratégia de preparação da equipe.

A comissão técnica da Seleção continuará acompanhando partidas no Brasil e no exterior. Após o jogo no Maracanã, Ancelotti, Caetano e Juan Santos acompanharão Botafogo x LDU, no Nilton Santos, pela Libertadores, nesta quinta-feira.

O técnico italiano também viajará para outras cidades do país, começando no domingo na Arena MRV, em Belo Horizonte, para assistir Atlético-MG x Grêmio, mantendo o acompanhamento próximo do cenário nacional e de potenciais convocados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Inter volta a sofrer com Bruno Henrique, e Fla sai na frente na Liberta

Ancelotti acompanha Flamengo x Internacional e segue preparação da Seleção para 2026

NBA aprova por unanimidade a venda do Boston Celtics para magnata Bill Chisholm

Vitor Roque confia em bom placar do Palmeiras em Lima por 'tranquilidade' na volta

Novorizontino x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Futebol internacional: Disney+ exibirá mais de 3000 horas ao vivo em catálogo

Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

Maior passeio ciclístico gratuito de São Paulo acontece no próximo domingo

Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos