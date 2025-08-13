Ancelotti acompanha Flamengo x Internacional e segue preparação da Seleção para 2026

Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores.

A visita faz parte da agenda do treinador junto ao departamento de seleções, com o objetivo de dar sequência ao planejamento da Amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti não esteve sozinho: como é possível ver através de imagens, Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Juan Santos, coordenador técnico, também acompanharam a partida, aproveitando para observar metodologias de treino, estrutura dos clubes e aspectos táticos que podem ser utilizados na preparação da seleção.

MAURO PIMENTEL / AFP

O trio já havia realizado análises semelhantes durante o Mundial de Clubes, em que visitou centros de treinamento, estádios e hotéis, reforçando a estratégia de preparação da equipe.

A comissão técnica da Seleção continuará acompanhando partidas no Brasil e no exterior. Após o jogo no Maracanã, Ancelotti, Caetano e Juan Santos acompanharão Botafogo x LDU, no Nilton Santos, pela Libertadores, nesta quinta-feira.

O técnico italiano também viajará para outras cidades do país, começando no domingo na Arena MRV, em Belo Horizonte, para assistir Atlético-MG x Grêmio, mantendo o acompanhamento próximo do cenário nacional e de potenciais convocados.