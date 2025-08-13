Alan Patrick lamenta dificuldade do Internacional, mas diz: "Seguimos vivos"
O Internacional saiu atrás na disputa pelas oitavas de final da Libertadores, e o camisa 10 Alan Patrick lamentou as dificuldades que o Colorado sofreu na partida. O Flamengo venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, com gol de Bruno Henrique aos 27 minutos do primeiro tempo.
"Dois tempos distintos. No primeiro tivemos dificuldade de reter a bola e trabalhar no campo de ataque, coisa que conseguimos melhorar no segundo tempo e acabamos sofrendo", analisou Alan Patrick à Globo. O jogador destacou que, apesar da derrota, a equipe segue viva na competição e confiante para o jogo de volta.
O Internacional agora precisará de uma vitória por dois gols de diferença no Beira-Rio para avançar às quartas de final. "Sofremos um gol de bola parada, mas seguimos super vivos. Vamos para casa ajustar os detalhes, ver o que podemos melhorar e fazer um grande jogo diante da nossa torcida", afirmou Alan Patrick, reforçando a importância da recuperação no duelo decisivo da próxima quarta-feira.No confronto desta quarta, o Flamengo começou pressionando e abriu o placar com Bruno Henrique, em cobrança de escanteio. O Inter reagiu principalmente no segundo tempo, criando algumas chances com Alan Patrick participando da articulação ofensiva, mas não conseguiu furar a defesa carioca.
O jogo de volta será no Beira-Rio, e o Internacional, de Alan Patrick, terá a missão de reverter a vantagem mínima do Flamengo para seguir vivo na Libertadores. A bola rola na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília).