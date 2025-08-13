Agente de Donnarumma aponta Campeonato Inglês como destino ideal para o goleiro

A saída de Donnarumma do Paris Saint-Germain está sendo conturbada. Após o PSG não renovar o contrato do goleiro, o clube contratou o arqueiro Lucas Chevalier, a pedido do técnico Luis Enrique. Assim, Enzo Raiola, agente do italiano, falou sobre os próximos passos da carreira de seu cliente.

"Luis Campos (diretor do PSG) me confirmou que o treinador havia tomado a decisão de não convocar mais o Gigio, e, por isso, ele seria afastado dos treinos e da equipe principal. Ele apenas disse que essa não foi uma decisão do clube, mas sim do treinador. Eu reforcei que, para qualquer um que observe de fora, está muito claro que, há um mês, estávamos falando de renovação de contrato... Para mim, essa decisão não faz o menor sentido", disse Enzo Raiola, em entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano.

Após não ser relacionado para a Supercopa da Uefa, Donnarumma se pronunciou nas redes sociais. Em comunicado publicado na última terça-feira, o goleiro declarou que se sentiu "decepcionado e triste" com a situação que vive no PSG.

Donnarumma em ação pelo PSG.

Por outro lado, o técnico Luis Enrique, em coletiva de imprensa, afirmou que foi uma "decisão difícil" e explicou que buscava outro perfil para defender a meta do PSG.

Assim, Enzo Raiola começou a buscar um novo time para Donnarumma. O agente afirmou que não há intenção de retornar à Itália, onde o goleiro foi revelado pelo Milan, em 2016. Devido à situação financeira das equipes europeias, ele mira clubes do Campeonato Inglês.

"Hoje, considerando que os mercados - especialmente na Espanha - estão todos em baixa, está difícil fechar contratos com jogadores. Na Itália, clubes muito importantes também estão enfrentando situações financeiras que não são das melhores... Assim, a Premier League é um campeonato que desperta muita curiosidade, porque, como todos dizem - e eu também tenho vários jogadores que atuam lá - acredito que seja o passo certo depois da experiência na Itália e no Paris Saint-Germain", completou.

Mudanças no mercado de goleiros

De saída do PSG, espera-se que Donnarumma vá ao Manchester City. Caso a negociação se concretize, é possível que Éderson saia dos Citizens.

O goleiro brasileiro vem sendo monitorado pelo Galatasaray, que já fez uma oferta de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) pelo arqueiro.