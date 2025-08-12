Topo

Esporte

Vettel considera volta à F1 nos bastidores e pede 'pés no chão' a Bortoleto

Londres

12/08/2025 15h50

Sebastian Vettel se aposentou em 2022, mas se mantém conectado à Fórmula 1 por meio da sustentabilidade. No ano passado, além de ter homenageado Ayrton Senna ao pilotar a McLaren da lenda brasileira em Ímola, liderou um grupo de catadores de lixo para criar um capacete gigante de materiais reciclados levado a Interlagos no GP de São Paulo. Engajado em diversas iniciativas do tipo, o alemão tetracampeão consegue se imaginar até exercendo um cargo ligado a ações sustentáveis dentro da F1.

"Sim, na verdade, tenho conversado um pouco informalmente com Stefano (Domenicali), que é CEO da Fórmula 1, e tentando entender se há algumas coisas que possamos fazer juntos", disse o ex-piloto em contato com a imprensa durante a Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, do qual o Estadão é parceiro de mídia.

"Fizemos os projetos em torno de Ayrton e sua morte, para lembrar dele e garantir que seja uma história tão poderosa, de tantas coisas boas, não apenas na pista, mas também fora dela, para seja lembrada. Também ensinar a próxima geração de pilotos a lembrar que há mais em pilotar do que apenas ficar sentado no carro. Então, sim, veremos. As conversas ainda estão em andamento, pode acontecer algo no futuro", completa.

Durante a conversa, Vettel também deu sua opinião sobre o brasileiro Gabriel Bortoleto, cercado de expectativas desde que se tornou piloto da Sauber. O alemão acredita que, no ano que vem, quando a equipe se transformará em Audi, será possível avaliar melhor o potencial do jovem de 20 anos, mas acredita que ele está no caminho certo.

"Acho que ele precisa manter os pés no chão, mas está fazendo um bom trabalho. Acho que ele demorou um pouco para se adaptar, mas está ficando cada vez mais consistente, mais à vontade e familiarizado com a equipe. Obviamente, há muitas coisas diferentes na Fórmula 1 quando você começa, então dê tempo a ele. Acho que ele terá tempo e veremos que no ano que vem haverá grande mudança para a equipe, com um nome diferente, pessoas diferentes e expectativas diferentes, então veremos", avaliou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Piquerez celebra 200 jogos pelo Palmeiras e projeta oitavas da Libertadores: "Jogo de extrema importância"

Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

Onde vai passar Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores? Como assistir

Vettel considera volta à F1 nos bastidores e pede 'pés no chão' a Bortoleto

Bia Haddad, Eala e Baptiste reforçam lista do SP Open

Real Madrid pede que Fifa e Uefa barrem jogo do Barcelona nos EUA pelo Espanhol

Real goleia em amistoso com Mbappé líder, Militão matador e gol de Rodrygo

Hernan: Palmeiras recusa oferta de R$ 65 milhões por Flaco López

Corinthians sofre transfer ban e fica impedido de registrar novos jogadores

Iasmin Lucindo sobe no ranking peso-palha após vitória no UFC Vegas 109

Real Madrid se posiciona contra realização de Villarreal e Barcelona em Miami pelo Espanhol