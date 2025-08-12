Topo

UFC encaminha Norma Dumont vs Ketlen Vieira para o dia 1º de novembro

12/08/2025 13h21

Depois de ver seu combate contra Raquel Pennington no Noche UFC ser cancelado, devido a uma lesão sofrida pela ex-campeã peso-galo (61 kg), Norma Dumont já tem novo compromisso agendado no principal evento de MMA do mundo. De acordo com a apuração em primeira mão da equipe de reportagem da Ag Fight, a lutadora mineira medirá forças com a compatriota Ketlen Vieira no dia 1º de novembro, em Las Vegas (EUA).

O confronto entre Ketlen e Norma coloca frente a frente a terceira e a quarta colocadas no ranking da divisão até 61 kg feminina do Ultimate, respectivamente. Sendo assim, é muito provável que a vencedora do duelo verde-amarelo, inclusive, se credencie para uma disputa pelo cinturão da categoria no futuro.

Embalada

A mineira chega para o confronto embalada por uma longa sequência invicta na organização. Sem sentir o gosto amargo da derrota desde maio de 2022, Norma Dumont vive grande fase, tendo acumulado cinco vitórias consecutivas no octógono mais famoso do mundo - retrospecto que a levou ao top 5 do ranking peso-galo e a deixou a um passo do tão sonhado 'title shot'.

Chegou a hora!

Por outro lado, a amazonense Ketlen Vieira - presença constante na elite da categoria há um bom tempo - busca finalmente dar o salto final rumo a uma chance de lutar pelo cinturão até 61 kg do UFC. Para isso, a lutadora da equipe 'Nova União' precisa superar Norma Dumont no dia 1º de novembro, deixando para trás um incômodo retrospecto recente, no qual intercalou vitórias e derrotas de forma seguida.

 

