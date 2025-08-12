Transmissão ao vivo do sorteio das quartas da Copa do Brasil: veja onde assistir
A CBF realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 na manhã de hoje, às 10h (de Brasília). O evento vai acontecer na entidade da CBF no Rio de Janeiro.
Onde assistir? Canal da CBF (YouTube) e sportv (TV por assinatura).
Oito times continuam na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.
Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos nas quartas de final.
O chaveamento até a final vai ser definido. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.
Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.
CBF fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 11h30.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
- Quartas (8 clubes): R$ 4.740.750
- Semifinal (4 clubes): R$ 9.922.500
- Vice-campeão: R$ 33 milhões
- Campeão: R$ 77,1 milhões