Topo

Esporte

Transmissão ao vivo do sorteio das quartas da Copa do Brasil: veja onde assistir

Sorteio das quartas de final acontece nesta terça-feira - Staff Images /CBF
Sorteio das quartas de final acontece nesta terça-feira Imagem: Staff Images /CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 10h00

A CBF realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 na manhã de hoje, às 10h (de Brasília). O evento vai acontecer na entidade da CBF no Rio de Janeiro.

Onde assistir? Canal da CBF (YouTube) e sportv (TV por assinatura).

Oito times continuam na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos nas quartas de final.

O chaveamento até a final vai ser definido. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

CBF fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 11h30.

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes): R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes): R$ 9.922.500
  • Vice-campeão: R$ 33 milhões
  • Campeão: R$ 77,1 milhões

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Casão: Fair play é justo, mas citar Corinthians fragiliza discurso de Leila

Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio

Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa

Corinthians fecha primeiro turno do Brasileirão com campanha pior do que ano de rebaixamento

Raducanu interrompe partida em Cincinnati por choro de criança

Fonseca derrapa, iguala 2ª pior derrota do ano e tem 12 dias para reagir

Transmissão ao vivo do sorteio das quartas da Copa do Brasil: veja onde assistir

Pepê marca em vitória do Porto e presta homenagem a Jorge Costa

PSG deixa Donnarumma fora da Supercopa da Uefa em meio a rumores de saída

Ferraresi projeta duelo entre São Paulo e Atlético Nacional pela Copa Libertadores: "Como uma final"

Paris Saint-Germain oficializa a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi até 2030