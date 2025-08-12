Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir
Fortaleza e Vélez Sarsfield medem forças hoje, às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Fortaleza avançou como segundo colocado do Grupo E. O Leão do Pici acumulou duas vitórias, dois empates e duas derrotas, somando oito pontos, cinco a menos que o líder Racing.
Já o Vélez terminou na liderança do Grupo H, com 11 pontos. Os argentinos contabilizaram três vitórias, dois empates e uma única derrota na primeira fase.
Fortaleza x Vélez Sarsfield -- Copa Libertadores
- Data e hora: 12 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)