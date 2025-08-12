Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Vélez Sarsfield medem forças hoje, às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fortaleza avançou como segundo colocado do Grupo E. O Leão do Pici acumulou duas vitórias, dois empates e duas derrotas, somando oito pontos, cinco a menos que o líder Racing.

Já o Vélez terminou na liderança do Grupo H, com 11 pontos. Os argentinos contabilizaram três vitórias, dois empates e uma única derrota na primeira fase.

Fortaleza x Vélez Sarsfield -- Copa Libertadores