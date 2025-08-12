Topo

Transmissão ao vivo de Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 20h00

Atlético Nacional e São Paulo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

São Paulo liderou o Grupo D. Invicto, o Tricolor fez 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates, cinco a mais que o Libertad.

Tricolor cresceu com mudança técnica. Sob Hernán Crespo, venceu cinco seguidas e entrou na disputa pelo G6 do Brasileirão.

Atlético Nacional foi o segundo colocado do Grupo F. Somou 9 pontos, com três vitórias e três derrotas, dois atrás do Internacional.

Atlético Nacional x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

