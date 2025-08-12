Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de América de Cali x Fluminense: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 20h00

América de Cali e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero, em Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fluminense liderou o Grupo F com 13 pontos. Venceu quatro jogos, empatou um e perdeu um, ficando um ponto à frente do Once Caldas.

América de Cali ficou em segundo do Grupo C com 8 pontos. Superou o Corinthians nos critérios, eliminou o Bahia nos playoffs e avançou às oitavas de final.

América de Cali x Fluminense -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Pascual Guerrero, em Cali (COL)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Fortaleza não se impõe no Castelão e empata com o Vélez Sarsfield pelas oitavas da Libertadores

Flamengo terá mudanças na equipe titular para pegar o Inter; veja escalação provável

Fortaleza empata com o Vélez Sarsfield pela ida das oitavas da Libertadores

Fortaleza faz jogo em marcha lenta, só empata com Vélez e amplia má fase

Com grande festa, Inter desembarca no Rio para pegar o Flamengo; veja os relacionados

Crespo escala São Paulo com força máxima e trio de volantes na Libertadores

São Paulo terá três mudanças e Lucas no banco contra o Atlético Nacional; veja escalações

Trajano aponta clima ruim entre Abel e palmeirenses: 'Chegou a hora dele'

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

Corinthians vence Ferroviária e abre cinco pontos na ponta do Paulistão Feminino

Flamengo x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores