Transmissão ao vivo de América de Cali x Fluminense: veja onde assistir
América de Cali e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero, em Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Fluminense liderou o Grupo F com 13 pontos. Venceu quatro jogos, empatou um e perdeu um, ficando um ponto à frente do Once Caldas.
América de Cali ficou em segundo do Grupo C com 8 pontos. Superou o Corinthians nos critérios, eliminou o Bahia nos playoffs e avançou às oitavas de final.
América de Cali x Fluminense -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Pascual Guerrero, em Cali (COL)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)