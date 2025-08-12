Trajano aponta clima ruim entre Abel e palmeirenses: 'Chegou a hora dele'

No Cartão Vermelho, José Trajano opinou que a tensão entre torcedores do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira é uma sinalização de que o treinador não deve renovar com o clube no fim da temporada.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. A presidente Leila Pereira quer manter o treinador português no clube até 2027, quando o mandato dela chega ao fim.

Trajano: Alguma coisa está esquisita

É uma situação complicada. Eu sempre me pergunto qual é a hora de o técnico ir embora. E eu tenho a sensação de que é a hora de Abel no fim da temporada. Ele já ganhou tudo o que tinha que ganhar, já se dispôs, já foi glorificado, é o maior técnico da história do Palmeiras, é jovem, que parta para outros caminhos. Alguma coisa está esquisita.

José Trajano

Mattos: Permanência depende de Abel

O Palmeiras já acertou salário, tudo para ele ficar. Tem tudo acertado e está na mão do Abel para decidir. O Palmeiras espera que ele se decida antes do fim do ano. Se ele decidir ir embora, o Palmeiras tem que ir atrás de um técnico, e entende que não dá para sair procurando de qualquer jeito. Por enquanto, o Palmeiras deixou nas mãos dele.

Rodrigo Mattos

