Tirol x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

12/08/2025 08h00

O Real Madrid terá pela frente o Tirol-AUT, nesta terça-feira, em amistoso de pré-temporada. O duelo será às 14h (de Brasília), no estádio Tivolu, em Innsbruck.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal do Real Madrid, no Youtube.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tirol: Stejskal; Boras, Lawrence e Gugganig; Butler, Müller, Taferner e Bockle; Sabitzer, Wels e Anselm

Técnico: Philipp Semlic

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen e Carreras; Valverde, Ceballos e Brahim Díaz; Vinícius Júnior, Gonzalo García e Mbappé

Técnico: Xabi Alonso

ARBITRAGEM

Não divulgado.

