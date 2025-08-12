Tirol x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
O Real Madrid terá pela frente o Tirol-AUT, nesta terça-feira, em amistoso de pré-temporada. O duelo será às 14h (de Brasília), no estádio Tivolu, em Innsbruck.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do canal do Real Madrid, no Youtube.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tirol: Stejskal; Boras, Lawrence e Gugganig; Butler, Müller, Taferner e Bockle; Sabitzer, Wels e Anselm
Técnico: Philipp Semlic
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen e Carreras; Valverde, Ceballos e Brahim Díaz; Vinícius Júnior, Gonzalo García e Mbappé
Técnico: Xabi Alonso
ARBITRAGEM
Não divulgado.