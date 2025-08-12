Sucesso do Maracanã ajuda no projeto do estádio do Fla, diz Bap em reunião

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse em reunião do Conselho Deliberativo que o sucesso do Maracanã ajuda no projeto do novo estádio rubro-negro.

O que aconteceu

O dirigente foi indagado sobre o assunto por um dos conselheiros e afirmou que o aumento da rentabilidade da atual casa rubro-negra é importante para crescer a margem de arrecadação do clube.

Por esse raciocínio, com mais recursos, o Flamengo pode ficar mais perto de atingir a viabilidade para colocar o empreendimento em pé.

Bap aproveitou a reunião do Conselho para apresentar alguns números econômicos da gestão do Fla no estádio.

A projeção é que a empresa gestora do Maracanã tenha R$ 30 milhões de lucro em 2025.

Para caber mais gente, a diretoria disse que planeja até instalar uma rede separando a torcida visitante, no setor Sul, de uma área da arquibancada que hoje fica inutilizada.

Curiosidade sobre a posição do presidente

A posição de Bap estava sendo aguardada, diante da especulação se ele usaria a reunião para "desembarcar" de vez do projeto do estádio, cujo terreno foi comprado na gestão anterior, de Rodolfo Landim.

Bap, presidente do Flamengo Imagem: Mariana Sá/Flamengo

Bap adotou um tom visto por opositores como menos definitivo. Até porque poderia ser pressionado sobre isso no ambiente político do clube e por uma ala da torcida.

A diretoria, no entanto, já disse que estudos apontam ser inviável o início da construção no momento.

Se embarcasse de cabeça no estádio agora, a gestão atual entende que comprometeria esportivamente o time, tamanho o volume de dinheiro necessário — na casa dos R$ 3 bilhões.

Para melhorar o desempenho financeiro do estádio, o Flamengo se valeu da tranquilidade de ter conseguido a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos.

Conselheiros de oposição reconheceram que a gestão atual faz um bom trabalho, mas ressaltaram que Bap pegou a progressão de um trabalho no estádio que vem desde a volta do Fla ao Maracanã, por meio da permissão de uso, ainda antes da licitação.

Neste ano, o Flamengo conseguiu renegociar acordos com fornecedores para reduzir custos. Inicialmente, diminuiu 10% de todos os contratos e, depois, 20% de alguns deles.

Por isso, a projeção de crescimento de receitas que pode deixar o clube mais forte financeiramente. E, segundo Bap, ter mais fôlego para construir a casa própria no futuro.