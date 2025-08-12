Sorteio da Copa do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 serão conhecidos hoje, às 11h30 (de Brasília). O sorteio vai acontecer na sede da CBF no Rio de Janeiro.

Onde assistir? Canal da CBF (YouTube) e sportv (TV por assinatura).

Oito times continuam na corrida pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos no sorteio.

O chaveamento até a final vai ser definido. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão do mata-mata.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

27 de agosto e 11 de setembro; Semifinais: 5 e 19 de outubro;

5 e 19 de outubro; Finais: 2 e 9 de novembro.

