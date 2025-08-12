Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa

O Paris Saint-Germain divulgou, nesta terça-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar o Tottenham na Supercopa da Europa nesta quarta-feira. O destaque ficou pela ausência do goleiro Gianluigi Donnarumma, que pode estar de saída do clube francês.

Com um ano de contrato restante, o italiano informou ao PSG que não tem interesse em renovar seu contrato com a equipe. Assim, Donnarumma deve ser negociado ainda nesta janela de transferência ou vai deixar o clube no meio de 2026, quando fica livre no mercado, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Com isso em mente, o PSG já anunciou o jovem goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos, vindo do Lille, e deixou o italiano fora da lista dos relacionados para a Supercopa da Europa.

Além do goleiro, o Paris Saint-Germain tem mais dois desfalques para a partida contra o Tottenham. O meia João Neves cumpre suspensão por conta do cartão vermelho recebido na final do Mundial de Clubes, diante do Chelsea, no último mês de julho. O zagueiro Illia Zabarnyi, anunciado nesta terça-feira, também ficou fora dos relacionados.

Em 2025, a Supercopa da Europa vai ter um campeão inédito. Campeão da Liga Europa, o Tottenham vai disputar a competição pela primeira vez na história. Por outro lado, o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, ficou com o vice-campeonato na edição de 1996, diante da Juventus.

A partida acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

Confira a lista completa dos relacionados do PSG

Goleiros: Lucas Chevalier, Matvey Safonov e Renato Marin



Zagueiros: Lucas Beraldo, Marquinhos, Willian Pacho e Noham Kamara



Laterais: Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Lucas Hernández



Meias: Fabián Ruiz, Vitinha, Kang-In Lee e Warren Zaire-Emery,



Atacantes: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye