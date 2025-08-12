Topo

Esporte

Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa

12/08/2025 10h23

O Paris Saint-Germain divulgou, nesta terça-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar o Tottenham na Supercopa da Europa nesta quarta-feira. O destaque ficou pela ausência do goleiro Gianluigi Donnarumma, que pode estar de saída do clube francês.

Com um ano de contrato restante, o italiano informou ao PSG que não tem interesse em renovar seu contrato com a equipe. Assim, Donnarumma deve ser negociado ainda nesta janela de transferência ou vai deixar o clube no meio de 2026, quando fica livre no mercado, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Com isso em mente, o PSG já anunciou o jovem goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos, vindo do Lille, e deixou o italiano fora da lista dos relacionados para a Supercopa da Europa.

Além do goleiro, o Paris Saint-Germain tem mais dois desfalques para a partida contra o Tottenham. O meia João Neves cumpre suspensão por conta do cartão vermelho recebido na final do Mundial de Clubes, diante do Chelsea, no último mês de julho. O zagueiro Illia Zabarnyi, anunciado nesta terça-feira, também ficou fora dos relacionados.

Em 2025, a Supercopa da Europa vai ter um campeão inédito. Campeão da Liga Europa, o Tottenham vai disputar a competição pela primeira vez na história. Por outro lado, o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, ficou com o vice-campeonato na edição de 1996, diante da Juventus.

A partida acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

Confira a lista completa dos relacionados do PSG

Goleiros: Lucas Chevalier, Matvey Safonov e Renato Marin

Zagueiros: Lucas Beraldo, Marquinhos, Willian Pacho e Noham Kamara

Laterais: Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Lucas Hernández

Meias: Fabián Ruiz, Vitinha, Kang-In Lee e Warren Zaire-Emery,

Atacantes: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Casão: Fair play é justo, mas citar Corinthians fragiliza discurso de Leila

Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio

Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa

Corinthians fecha primeiro turno do Brasileirão com campanha pior do que ano de rebaixamento

Raducanu interrompe partida em Cincinnati por choro de criança

Fonseca derrapa, iguala 2ª pior derrota do ano e tem 12 dias para reagir

Transmissão ao vivo do sorteio das quartas da Copa do Brasil: veja onde assistir

Pepê marca em vitória do Porto e presta homenagem a Jorge Costa

PSG deixa Donnarumma fora da Supercopa da Uefa em meio a rumores de saída

Ferraresi projeta duelo entre São Paulo e Atlético Nacional pela Copa Libertadores: "Como uma final"

Paris Saint-Germain oficializa a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi até 2030