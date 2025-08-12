São Paulo supera dois pênaltis, duas traves e empata com Atlético Nacional
O São Paulo empatou com o Atlético Nacional (COL) por 0 a 0 na noite desta terça-feira, em Medellin (COL), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Os colombiabos tiveram dois pênaltis a seu favor e desperdiçaram ambos. No primeiro, Cardona cobrou para fora. No segundo, ele parou na defesa de Rafael. O experiente colombiano deixou o campo aplaudido, mas chutou o banco de reservas e não segurou as lágrimas.
O domínio da partida foi completamente do Atlético Nacional, que ainda acertou duas bolas na trave. O São Paulo não assustou o gol defendido por Ospina.
O Tricolor volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Sport pelo Brasileirão. A decisão da vaga nas quartas de final está marcada para a próxima terça-feira, no Morumbis.
São Paulo sai no lucro da Colômbia
Ao menos em quatro momentos o coração do são-paulino parou pensando que deixaria a Colômbia com uma derrota nas costas. E, mesmo assim, o São Paulo sobreviveu e levou a decisão para o Morumbis.
O Atlético Nacional amassou o time de Hernán Crespo durante os 90 minutos. No pior jogo recente do São Paulo, o Tricolor saiu no lucro.
Lances Importantes
Pênalti perdido. Aos 12, o Atlético Nacional cruzou bola na área, Marlos Moreno finalizou, e a bola foi no braço de Ferraresi. O árbitro marcou pênalti. Cardona foi para a bola e mandou para fora. Ele cobrou rasteiro à esquerda de Rafael, que acertou o canto, mas não precisou fazer a defesa.
Pra fora! Aos 39, o Atlético cobrou escanteio na área, a bola passou pela marcação e se ofereceu para Marlos Moreno, livre, finalizar. Sabino conseguiu desviar para mandar a bola, que tinha a direção do gol, em escanteio.
Pra fora! Aos seis minutos da segunda etapa, Edwin Cardona quase se redimiu com um golaço. O camisa 10 recebeu na intermediária e arriscou um lindo chute que acertou a rede pelo lado de fora, assustando Rafael.
Na trave! Quase um golaço! Aos 11, o Atlético chegou pela direita e cruzou novamente para Marlos Moreno acertar uma puxeta bonita e colocar a bola na trave oposta de Rafael, que só observou. A bola ainda voltou na direção de Rafael, que deu um tapa para tirar da área.
Mais uma na trave! Aos 18, o São Paulo cobrou falta na área, a zaga cortou, e a bola ficou com Marlos Moreno, que disparou puxando contra-ataque. Ele carregou bem e acertou o passe para Hinestroza chegar batendo e explodir a trave direita de Rafael.
Rafael pega o pênalti! Aos 20, Ferraresi cometeu novo pênalti, dessa vez com os pés ao acertar Morelos, de costas no bico da área. Cardona foi novamente para a bola, cobrou no mesmo canto, e Rafael foi lá buscar para salvar o São Paulo.
Ficha Técnica
Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
Copa Libertadores da América - Oitavas de final
Data: 12/08/2025 (terça-feira)
Local: estádio Atanasio Girardot, em Medellin (COL)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Amarelos: Ferraresi e Alisson; Román e Morelos
Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Zapata (Uribe) e Edwin Cardona (Arce); Hinestroza, Marlos Moreno (Bauzá) e Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio (Luan), Bobadilla (Pablo Maia), Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano (Ferreirinha) e André Silva (Lucas). Técnico: Hernán Crespo