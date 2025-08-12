Topo

Esporte

São Paulo supera dois pênaltis, duas traves e empata com Atlético Nacional

Cardona perdeu dois pênaltis durante Atlético Nacional x São Paulo, confronto da Libertadores - Jaime SALDARRIAGA / AFP
Cardona perdeu dois pênaltis durante Atlético Nacional x São Paulo, confronto da Libertadores Imagem: Jaime SALDARRIAGA / AFP
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

12/08/2025 23h25

O São Paulo empatou com o Atlético Nacional (COL) por 0 a 0 na noite desta terça-feira, em Medellin (COL), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os colombiabos tiveram dois pênaltis a seu favor e desperdiçaram ambos. No primeiro, Cardona cobrou para fora. No segundo, ele parou na defesa de Rafael. O experiente colombiano deixou o campo aplaudido, mas chutou o banco de reservas e não segurou as lágrimas.

Relacionadas

São Paulo busca contratações com departamento que encolheu 25%

São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo na volta da Libertadores

São Paulo fica perto de Igor Rabello e tenta meia argentino por empréstimo

O domínio da partida foi completamente do Atlético Nacional, que ainda acertou duas bolas na trave. O São Paulo não assustou o gol defendido por Ospina.

O Tricolor volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Sport pelo Brasileirão. A decisão da vaga nas quartas de final está marcada para a próxima terça-feira, no Morumbis.

São Paulo sai no lucro da Colômbia

Ao menos em quatro momentos o coração do são-paulino parou pensando que deixaria a Colômbia com uma derrota nas costas. E, mesmo assim, o São Paulo sobreviveu e levou a decisão para o Morumbis.

O Atlético Nacional amassou o time de Hernán Crespo durante os 90 minutos. No pior jogo recente do São Paulo, o Tricolor saiu no lucro.

Lances Importantes

Pênalti perdido. Aos 12, o Atlético Nacional cruzou bola na área, Marlos Moreno finalizou, e a bola foi no braço de Ferraresi. O árbitro marcou pênalti. Cardona foi para a bola e mandou para fora. Ele cobrou rasteiro à esquerda de Rafael, que acertou o canto, mas não precisou fazer a defesa.

Pra fora! Aos 39, o Atlético cobrou escanteio na área, a bola passou pela marcação e se ofereceu para Marlos Moreno, livre, finalizar. Sabino conseguiu desviar para mandar a bola, que tinha a direção do gol, em escanteio.

Pra fora! Aos seis minutos da segunda etapa, Edwin Cardona quase se redimiu com um golaço. O camisa 10 recebeu na intermediária e arriscou um lindo chute que acertou a rede pelo lado de fora, assustando Rafael.

Na trave! Quase um golaço! Aos 11, o Atlético chegou pela direita e cruzou novamente para Marlos Moreno acertar uma puxeta bonita e colocar a bola na trave oposta de Rafael, que só observou. A bola ainda voltou na direção de Rafael, que deu um tapa para tirar da área.

Mais uma na trave! Aos 18, o São Paulo cobrou falta na área, a zaga cortou, e a bola ficou com Marlos Moreno, que disparou puxando contra-ataque. Ele carregou bem e acertou o passe para Hinestroza chegar batendo e explodir a trave direita de Rafael.

Rafael pega o pênalti! Aos 20, Ferraresi cometeu novo pênalti, dessa vez com os pés ao acertar Morelos, de costas no bico da área. Cardona foi novamente para a bola, cobrou no mesmo canto, e Rafael foi lá buscar para salvar o São Paulo.

Ficha Técnica

Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo

Copa Libertadores da América - Oitavas de final
Data: 12/08/2025 (terça-feira)
Local: estádio Atanasio Girardot, em Medellin (COL)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Amarelos: Ferraresi e Alisson; Román e Morelos

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Zapata (Uribe) e Edwin Cardona (Arce); Hinestroza, Marlos Moreno (Bauzá) e Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio (Luan), Bobadilla (Pablo Maia), Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano (Ferreirinha) e André Silva (Lucas). Técnico: Hernán Crespo

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo

Lula defende Abel Ferreira após críticas da torcida: 'Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras'

Federação Paulista de Tênis anuncia programa de excelência para treinadores

São Paulo: Rafael revela o que falou para vencer duelo duplo de pênaltis

Atlético Nacional desperdiça dois pênaltis e São Paulo segura o empate pela Libertadores

Decisivo, Rafael pega pênalti e valoriza empate do São Paulo na Libertadores: "Saímos de cabeça erguida"

Peñarol bate Racing no Uruguai e abre vantagem pelas oitavas

Fluminense aproveita erros do América de Cali e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Fluminense toma gol no fim, mas abre vantagem sobre o América de Cali pela Sul-Americana

São Paulo supera dois pênaltis, duas traves e empata com Atlético Nacional

São Paulo escapa de dois pênaltis e segura empate com o Atlético Nacional