Topo

Esporte

São Paulo x Atlético Guaratinguetá: veja onde assistir ao duelo pelo Paulista sub-20

12/08/2025 08h00

Nesta terça-feira, o São Paulo entra em campo pelo Campeonato Paulista sub-20. O Tricolor recebe o Atlético Guaratinguetá, no CFA Laudo Natel, em Cotia, a partir das 15h (de Brasília). A partida vale pela última rodada da primeira fase do estadual.

A entrada para os torcedores que quiserem acompanhar presencialmente será gratuita.

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão no YouTube do Paulistão.

O Tricolor atualmente lidera o grupo 3 com 32 pontos, apresentando uma das campanhas mais sólidas e consistentes da competição até o momento. Com uma vitória, o time garantirá matematicamente o primeiro lugar da chave, assegurando uma posição privilegiada para a sequência do torneio.

Na última temporada, o São Paulo teve uma atuação de destaque ao conquistar o vice-campeonato do Paulista sub-20 e ainda celebrar o título da Copa do Brasil na mesma categoria. Além disso, em 2025, o clube consolidou seu domínio nas categorias de base ao vencer a tradicional Copinha com uma campanha invicta, demonstrando a força e qualidade do seu elenco jovem.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Como Vitinho chega fisicamente ao Corinthians e quando poderá estrear?

Corinthians x Ferroviária: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

Benfica x Nice: Veja onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Liga dos Campeões

São Paulo x Atlético Guaratinguetá: veja onde assistir ao duelo pelo Paulista sub-20

Corinthians vence um dos últimos dez jogos no Brasileiro e acende alerta

Tirol x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Grasshoppers x Bayern de Munique: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Monza x Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Onde vai passar o sorteio das quartas da Copa do Brasil? Horário e onde assistir

CRB e Athletic-MG fecham 21ª rodada em duelo direto na Série B

São Paulo põe trabalho de Crespo à prova em Medellín pela Libertadores