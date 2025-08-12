São Paulo x Atlético Guaratinguetá: veja onde assistir ao duelo pelo Paulista sub-20

Nesta terça-feira, o São Paulo entra em campo pelo Campeonato Paulista sub-20. O Tricolor recebe o Atlético Guaratinguetá, no CFA Laudo Natel, em Cotia, a partir das 15h (de Brasília). A partida vale pela última rodada da primeira fase do estadual.

A entrada para os torcedores que quiserem acompanhar presencialmente será gratuita.

ONDE ASSISTIR: o confronto terá transmissão no YouTube do Paulistão.

O Tricolor atualmente lidera o grupo 3 com 32 pontos, apresentando uma das campanhas mais sólidas e consistentes da competição até o momento. Com uma vitória, o time garantirá matematicamente o primeiro lugar da chave, assegurando uma posição privilegiada para a sequência do torneio.

Na última temporada, o São Paulo teve uma atuação de destaque ao conquistar o vice-campeonato do Paulista sub-20 e ainda celebrar o título da Copa do Brasil na mesma categoria. Além disso, em 2025, o clube consolidou seu domínio nas categorias de base ao vencer a tradicional Copinha com uma campanha invicta, demonstrando a força e qualidade do seu elenco jovem.