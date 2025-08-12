São Paulo terá três mudanças e Lucas no banco contra o Atlético Nacional; veja escalações

O São Paulo está definido para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Atlético Nacional, da Colômbia. O técnico Hernán Crespo escalou o Tricolor com três principais retornos no time titular, além de ter Lucas Moura no banco de reservas.

Crespo promoveu três alterações em relação ao time que venceu o Vitória pelo Brasileiro e voltou a apostar na experiência dos titulares. Cédric Soares ocupa a vaga de Maik, enquanto Alisson substitui Rodriguinho no meio. Luciano comanda o ataque no lugar de Ferreirinha.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Crespo tem os desfalques já conhecidos de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

O atacante Lucas Ferreira, que está em negociações para deixar o São Paulo, também não fica no banco de reservas.

Do outro lado, o Atlético Nacional vem com força máxima dentro do que tem à disposição. O time colombiano, inclusive, chegou a poupar seus principais titulares na última rodada do campeonato nacional.

A escalação do Atlético Nacional tem: David Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano e Juan Zapata; Hinestroza, Cardona e Marlos Moreno; Morelos.

O técnico Javier Gandolfi não poderá contar com quatro atletas do plantel: Andy Batioja, Juan José Rosa Dairon Asprilla e Facundo Batista.

Atlético Nacional e São Paulo duelam logo mais, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

A equipe de arbitragem da partida será uruguaia. Gustavo Tejera comanda o apito, auxiliado por Martin Soppi e Horacio Ferreiro. Leodán González fica responsável pelo VAR.