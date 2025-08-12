Topo

Esporte

São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo na volta da Libertadores

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

12/08/2025 05h30

O são-paulino tem diversas reclamações sobre o ex-técnico Luis Zubeldía, mas a herança da segunda melhor campanha da Libertadores não é uma delas. Agora, o time quer juntar tudo isso com o novo momento com Crespo para sonhar.

O que aconteceu

Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, com 14 pontos. Somente o Palmeiras, com 18, foi melhor na primeira fase.

Por causa disso, o São Paulo decide em casa. Na semi, se cruzar com o Palmeiras, aí a vantagem do mando é alviverde.

Se antes os resultados eram bons, mas o futebol nem tanto, agora o São Paulo de Crespo vem convencendo. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o time venceu seis dos últimos sete jogos e apresentou bom futebol na maioria deles.

O Tricolor também vê o torneio continental como a melhor chance de título do ano. Com elenco bastante curto, o São Paulo sabe que no Brasileirão será difícil brigar pelas primeiras posições.

O São Paulo visita o Atlético Nacional, hoje, às 21h30 (de Brasília). A volta, no Morumbis, é terça que vem. Se avançar, o Tricolor terá nas quartas o vencedor entre LDU e Botafogo.

