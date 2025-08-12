São Paulo tem retrospecto equilibrado diante do Atlético Nacional; veja números

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores de 2025 colocou o São Paulo frente a frente com um velho conhecido: o Atlético Nacional, da Colômbia. Em todas as competições, foram disputados 12 duelos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Tricolor, três empates e quatro triunfos dos colombianos.

O primeiro jogo está marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. A volta acontece na semana seguinte, no Morumbi, onde o Tricolor espera contar com o apoio da torcida para tentar avançar às quartas de final e apagar as lembranças das eliminações passadas.

O capítulo mais traumático ocorreu na semifinal da Libertadores de 2016. Na ocasião, o Atlético Nacional venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2 a 0, com dois gols de Miguel Borja, e voltou a triunfar em Medellín, por 2 a 1, com mais dois gols do atacante colombiano. Calleri, autor do gol tricolor na volta, se despediu do clube após aquele confronto.

O duelo também ficou marcado por polêmicas de arbitragem, com um pênalti não assinalado para o São Paulo e a marcação de uma penalidade para os colombianos, além das expulsões de Lugano e Wesley por reclamações.

Dois anos antes, em 2014, os clubes se encontraram na semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional venceu a ida por 1 a 0, gol de Luis Carlos Ruiz, e perdeu a volta pelo mesmo placar, com gol de Ganso. A decisão foi para os pênaltis, e o São Paulo acabou eliminado após um escorregão de Alan Kardec na cobrança.

O único alívio recente do Tricolor sobre os colombianos foi em 2013, nas quartas de final da Sul-Americana. A equipe venceu por 3 a 2 no Morumbi e segurou o empate sem gols em Medellín, garantindo a classificação.

O histórico também registra confrontos pela Supercopa Libertadores, em 1993 e 1994, e pela fase de grupos da Libertadores de 2008. O primeiro duelo entre as equipes ocorreu justamente em uma semifinal continental, na Supercopa de 1993, quando o São Paulo avançou com duas vitórias magras, por 1 a 0 no Morumbi e 2 a 1 fora.

Em casa, o Tricolor leva vantagem, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já em Medellín, os colombianos somam três vitórias, dois empates e uma derrota.

Veja os confrontos entre Atlético Nacional e São Paulo