São Paulo põe trabalho de Crespo à prova em Medellín pela Libertadores

O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O jogo abre a disputa das oitavas de final e servirá como o primeiro grande desafio de Hernán Crespo.

Apesar da queda na Copa do Brasil, o enfrentamento com o Athletico-PR não representava uma prova para o técnico argentino. Agora, ele começa seu trabalho na Libertadores colhendo um legado positivo de Luis Zubeldía, já que o São Paulo teve a segunda melhor campanha geral - foram quatro vitórias e dois empates.

Crespo coloca o tetracampeonato do São Paulo como um "sonho", mas evita antecipar-se. "É um sonho para todos, mas a realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar um sonho, mas pés no chão", disse o treinador argentino, neste sábado, em entrevista coletiva, após superar o Vitória, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida marcou o retorno de Lucas Moura, 100% após lesão no joelho direito. O atacante jogou por 13 minutos. A última partida do camisa 7 havia sido contra o Alianza Lima, justamente pela Libertadores.

"Volto num momento que a equipe cresce a cada jogo, ganhando corpo, e isso é muito bom. Volto para agregar, para ajudar nessa crescente. São muitos jogos, muitas viagens, então é sempre bom poder estar à disposição", comentou Lucas após a partida. A tendência é que ele comece novamente entre os reservas em Medellín. Cédric e Alisson, poupados no fim de semana, devem voltar ao time titular.

Na última vez em que o São Paulo encontrou o Atlético Nacional pela Libertadores, os colombianos de deram melhor, com brilho de Miguel Borja. Foi em 2016, na semifinal, com duas vitórias dos "Verdolagas", que acabaram campeões. Ao todo, são 12 jogos entre os dois times, com cinco vitórias são-paulinas, quatro colombianas e três empates.

O Atlético Nacional classificou-se para as oitavas de final em segundo lugar do Grupo F, atrás do Internacional e superando Bahia e Nacional. O time soma três vitórias e três derrotas.

O técnico Javier Gandolfi, que chegou em janeiro, tem desenvolvido um trabalho consistente. O Atlético Nacional vem de uma sequência de cinco jogos sem perder. O futebol colombiano não parou durante o Mundial de Clubes.

Mesmo com o bom momento, o clima na Colômbia espelha o que vive Hernán Crespo no São Paulo. Fala-se em "hora da verdade" para a equipe de Medellín. Gandolfi vê um cenário positivo para o duelo.

"Creio que a equipe esteja bem. O importante é chegar com todos à disposição. Temos tido sucesso com o elenco. Estamos animados a disputar com o São Paulo, já pensando em classificar às quartas de final", disse o técnico.

O time tem diferentes destaques. Um deles é o experiente goleiro David Ospina, ex-Arsenal e, hoje, reserva na seleção colombiana. Marino Hinestroza encantou na fase de grupos e foi chegou a ser especulado por clubes brasileiros. Ele permaneceu na equipe, ao lado do veterano Edwin Cardona, outro ponto forte. Na frente, Alfredo Morelos, emprestado pelo Santos, tem tido boas participações. São 12 gols e seis assistências sem 37 partidas no ano até aqui.

O jogo de volta entre São Paulo e Atlético Nacional está marcado para o dia 19, próxima terça-feira, no MorumBis, novamente às 21h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO

ATLÉTICO NACIONAL -David Ospina; Joan Castro, Juan Jose Arias, William Tesillo e César Haydar; Mateus Uribe e Jorman Campuzano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona e Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasíia).

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.