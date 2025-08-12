O São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG. Atualmente, o defensor tem status de reserva no elenco comandado pelo técnico Cuca e vem sendo pouco utilizado. A informação foi publicada pelo jornalista Alexandre Zanquetta e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Igor Rabello tem contrato com o Galo até o fim da atual temporada. Neste ano ele disputou oito partidas, sendo quatro pelo Brasileirão. Ou seja, ele ainda não atingiu o limite de sete aparições na competição por pontos corridos, o que o proibiria de defender outra equipe no torneio.

Na Libertadores, o São Paulo não poderá contar com Igor Rabello nas oitavas de final, porém, se o clube avançar de fase, ele estará à disposição para as quartas de final, já que o regulamento prevê até três trocas na lista de inscritos na fase em questão.

Igor Rabello já esteve na mira do São Paulo há alguns anos. Em 2022, a diretoria tricolor tentou sua contratação, mas as negociações não caminharam e, pouco depois, o Atlético-MG acabou renovando o contrato com o zagueiro.

Atualmente o São Paulo conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino como opções para a zaga. O primeiro, entretanto, se recupera de lesão e não deve estar à disposição para os duelos de oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional.