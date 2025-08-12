Topo

Esporte

São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG

12/08/2025 11h36

O São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG. Atualmente, o defensor tem status de reserva no elenco comandado pelo técnico Cuca e vem sendo pouco utilizado. A informação foi publicada pelo jornalista Alexandre Zanquetta e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Igor Rabello tem contrato com o Galo até o fim da atual temporada. Neste ano ele disputou oito partidas, sendo quatro pelo Brasileirão. Ou seja, ele ainda não atingiu o limite de sete aparições na competição por pontos corridos, o que o proibiria de defender outra equipe no torneio.

Na Libertadores, o São Paulo não poderá contar com Igor Rabello nas oitavas de final, porém, se o clube avançar de fase, ele estará à disposição para as quartas de final, já que o regulamento prevê até três trocas na lista de inscritos na fase em questão.

Igor Rabello já esteve na mira do São Paulo há alguns anos. Em 2022, a diretoria tricolor tentou sua contratação, mas as negociações não caminharam e, pouco depois, o Atlético-MG acabou renovando o contrato com o zagueiro.

Atualmente o São Paulo conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino como opções para a zaga. O primeiro, entretanto, se recupera de lesão e não deve estar à disposição para os duelos de oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja todos os confrontos até a final

São Paulo negocia a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG

Luis Enrique escapa de gancho por tapa em João Pedro no Mundial, diz jornal

Quartas de final da Copa do Brasil: veja duelos e chaveamento até a final

Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

'Cuidado, Corinthians': Colunistas alertam sobre situação no Brasileiro

Corinthians enfrenta Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil; veja todos os duelos

Dricus du Plessis aposta em vitória de Caio Borralho sobre Imavov no UFC Paris

Casão: Fair play é justo, mas citar Corinthians fragiliza discurso de Leila

Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio

Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa