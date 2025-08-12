São Paulo Horse Show reúne estrelas do hipismo e premiação recorde

Na próxima semana, de terça (19) a domingo (24), a elite do hipismo brasileiro estará a postos no Concurso de Salto Internacional e Nacional CSI4*-W Longines São Paulo Horse Show, que chega a sua 35ª edição na Sociedade Hípica Paulista. Ao todo estão programadas 23 provas Internacionais e Nacionais com R$ 2 milhões em jogo, premiação recorde na temporada 2025, com participação da elite do esporte no principal concurso em recinto fechado da América do Sul.

O evento conta com seis provas Internacionais fechando com o GP Longines - Troféu Jayme Loureiro Filho, a 1.60m, no domingo, 24, válido como qualificativa para a Final Copa do Mundo 2026 e 7ª etapa do ranking brasileiro Senior Top 2025.

Outros pontos altos esportivos muito concorridos são a Copa Ouro, a 1.40m, na sexta-feira, 22/8, e no sábado, 23/8, o principal páreo é o Clássico, a 1.50m. Mas, de fato, todas as provas prometem boas disputas com traçado idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge. No total, 2 milhões de reais em premiação estão em jogo.

Encontra-se na liderança do ranking brasileiro Senior Top 2025, com 207 pontos, o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, campeão do GP Indoor 2021, confirmado no Indoor 2025. A vice-liderança no ranking está com Raphael Machado Leite, 199 pontos, seguido por José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tetracampeão do GP Indoor 2010/2017/2018/2019, que vem de vitória no Campeonato Brasileiro Senior Top 2025 e acumula 179 pontos.

Fato é que nada está definido: as duas principais provas do Internacional Indoor, são válidas pela 7ª das 11 etapas do ranking programadas em 2025. Pela liga Sul-americana que garante duas vagas para Final da Copa do Mundo 2026 em Fort Worth, Texas (EUA), além do GP do Indoor, ainda faltam três Internacionais no Brasil com chances de qualificação até novembro próximo.

José Roberto Reynoso Fernandez Filho, cavaleiro olímpico e maior vencedor na história do Indoor, este ano compete com dois cavalos na série principal. "Vou saltar com o Cornet Shot JMen e Onix TW, ambos ainda novos nesse nível de competição. Quero começar a semana de maneira gradativa e ver como vão chegar no GP", destaca Zé Roberto, que em julho conquistou o hexacampeonato brasileiro Senior Top.

Também estarão a postos outros cavaleiros que podem garantir o bi no GP: o cavaleiro da casa José Luiz Guimarães de Carvalho, campeão em 2006, Francisco Musa, campeão em 2008, Artemus de Almeida, campeão em 2014, ao lado de outras feras como Luciana Lóssio, Flavio Grillo, Ivo Roza Filho, Guilherme Foroni, Mariana Cassetari, Thiago Rhavy de Sá e Silva, Raphael Machado Leite e Luiz Felipe Pimenta Alves.

Além disso, está confirmada a vinda dos tops argentinos Nahuel Peres Salgado, Damian Anic e Juan Martinez Rodrigues. E, como em anos anteriores, também haverá participação de 15 cavaleiros e amazonas do Global Amateur Tour, circuito global para cavaleiros e amazonas amadores.

Destaque ainda para a 9ª edição do badalado Leilão Next Generation, no sábado, 23/8, às 20 horas, referência em leilões de cavalos de salto e embriões. O Longines São Paulo Horse Show 2025 é o primeiro na nova gestão da Sociedade Hípica Paulista com o empresário Ronaldo Milan na presidência e de Constantino Scampini, presidente da CBH no ciclo olímpico até Los Angeles 2028.

Nos bastidores, a plataforma de entretenimento conta com atrações imperdíveis, incluindo uma área kids externa para os pequenos. A partir de quinta-feira, 21, até domingo, 24, têm shows musicais ao final das disputas esportivas e ao longo da programação também rolam shows circenses, além da prova show carro x Cavalo Stuttgart Porsche, entre outras surpresas. No boulevard de estandes exclusivos, destaque para o ponto Gastronômico e a adega SHP, além do Sushi Bar da casa.