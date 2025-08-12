Topo

Esporte

São Paulo goleia Atlético Guaratinguetá e avança em primeiro lugar no Paulista sub-20

12/08/2025 19h18

Com a classificação já garantida para a próxima fase, o São Paulo goleou o Atlético Guaratinguetá na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, disputada nesta terça-feira. Com três pênaltis a seu favor, o time tricolor ganhou por 7 a 0, em Cotia.

O São Paulo, assim, lidera o Grupo 3 do torneio estadual com 35 pontos. Já o Atlético Guaratinguetá, com apenas 11, termina na penúltima posição da chave.


? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 12, 2025

Os gols

Logo aos sete minutos de jogo, o São Paulo abriu o placar em jogada de bola parada. Após cruzamento para a área, Osorio completou de cabeça.

Aos 12, veio o primeiro pênalti. João Vitor foi derrubado dentro da área e Nicolas, de canhota, converteu. Quatro minutos depois, Pedro Ferreira, após escanteio curto, cruzou para Gustavo Santana cabecear com precisão.

Aos 28, Gustavo Miranda fez o quarto gol. Dez minutos depois, o goleiro adversário atingiu Gustavo Miranda e cometeu pênalti. Pedro Ferreira cobrou e marcou o quinto, com chute no ângulo.

O terceiro pênalti veio logo no início da segunda etapa, com menos de dois minutos. Lucas Loss deslocou o goleiro e fez o sexto. Aos 15 minutos, Felipe completou para o fundo das redes após chute de Matheus Menezes, fechando a goleada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Como transfer ban vai afetar o Corinthians? Alicia e Milly debatem

Donnarumma se despede do PSG com tom de mágoa e Luis Enrique assume responsabilidade

São Paulo goleia Atlético Guaratinguetá e avança em primeiro lugar no Paulista sub-20

Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Lyanco

Fifa proíbe Corinthians de registrar reforços por dívida referente à compra de Félix Torres

Santos negocia empréstimo de João Paulo para clube turco

Grêmio rescinde contrato com o meia Nathan

Transfer ban: o que é e quais clubes sofrem a mesma punição que o Corinthians no Brasil

'A Fórmula 1 deve acelerar para se tornar mais verde', diz Sebastian Vettel em visita ao Brasil

Com Ríos, Benfica vence o Nice e avança nos playoffs da Liga dos Campeões

Rebeca Andrade abandona o solo e avisa: 'Estou cuidando mais da minha saúde física e mental'