São Paulo goleia Atlético Guaratinguetá e avança em primeiro lugar no Paulista sub-20
Com a classificação já garantida para a próxima fase, o São Paulo goleou o Atlético Guaratinguetá na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, disputada nesta terça-feira. Com três pênaltis a seu favor, o time tricolor ganhou por 7 a 0, em Cotia.
O São Paulo, assim, lidera o Grupo 3 do torneio estadual com 35 pontos. Já o Atlético Guaratinguetá, com apenas 11, termina na penúltima posição da chave.
Os gols
Logo aos sete minutos de jogo, o São Paulo abriu o placar em jogada de bola parada. Após cruzamento para a área, Osorio completou de cabeça.
Aos 12, veio o primeiro pênalti. João Vitor foi derrubado dentro da área e Nicolas, de canhota, converteu. Quatro minutos depois, Pedro Ferreira, após escanteio curto, cruzou para Gustavo Santana cabecear com precisão.
Aos 28, Gustavo Miranda fez o quarto gol. Dez minutos depois, o goleiro adversário atingiu Gustavo Miranda e cometeu pênalti. Pedro Ferreira cobrou e marcou o quinto, com chute no ângulo.
O terceiro pênalti veio logo no início da segunda etapa, com menos de dois minutos. Lucas Loss deslocou o goleiro e fez o sexto. Aos 15 minutos, Felipe completou para o fundo das redes após chute de Matheus Menezes, fechando a goleada.