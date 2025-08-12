Topo

São Paulo fica perto de Igor Rabello e tenta meia argentino por empréstimo

Igor Rabello comemora gol do Atlético-MG sobre o Maringá em confronto da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético
O São Paulo está perto de contratar um reforço e fez um movimento por outro no mercado da bola.

O que aconteceu

O Tricolor tem conversas avançadas com Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG. O atleta tem sido pouco utilizado pelo Galo.

O UOL apurou que a comissão técnica não vai dificultar a saída do defensor que tem contrato até o final do ano. A ideia do São Paulo é oferecer um contrato curto, até o fim da temporada, com cláusula de renovação por metas.

Outro movimento do São Paulo no mercado é pelo argentino Cristian Medina, do Estudiantes. O Tricolor vê o jovem de 23 anos como meia no time de Hernán Crespo.

O clube tenta o empréstimo do jogador com cláusula de compra fixada. Medina foi adquirido pelo Estudiantes junto ao Boca Juniors no início da temporada.

A negociação pelo jogador argentino é vista como mais difícil. Já Igor Rabello está mais próximo de reforçar o time.

