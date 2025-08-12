Topo

São Paulo escapa de dois pênaltis e segura empate com o Atlético Nacional

12/08/2025 23h25

Foi difícil, mas o São Paulo segurou a pressão no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, com direito a pênalti defendido por Rafael e outro perdido por Cardona, o Tricolor empatou sem gols com o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a se enfrentar no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O confronto decisivo está agendado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Antes disso, porém, as duas equipes voltam a campo por suas respectivas ligas nacionais. O São Paulo visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético Nacional encara o Fortaleza CEIF, às 21h30, no Atanasio Girardot, pela sétima rodada do Campeonato Colombiano - Clausura.

O jogo

O Atlético Nacional teve chance de ouro para abrir o placar aos 11 minutos de jogo, mas perdeu. Hinestroza fez boa jogada, driblou Sabino e cruzou para dentro da área. Marlos Moreno finalizou e a bola bateu no braço de Ferraresi. Imediatamente, o árbitro assinalou pênalti. Cardona foi para a bola e cobrou no canto direito, mas tirou demais de Rafael e chutou para fora.

Aos 18 minutos, o São Paulo também teve uma boa oportunidade e chegou pela primeira vez. Enzo Díaz alçou bola para dentro da área e a defesa do Atlético Nacional afastou mal. A bola sobrou alta no meio da área e André Silva pegou de primeira, mas mandou muito longe do gol.

Com 39 minutos, o Atlético Nacional voltou a atacar a área do São Paulo. Após escanteio cobrado para a primeira trave, a bola foi desviada e chegou em Moreno. O camisa 7 bateu para o gol, mas Sabino apareceu no momento certo e desviou, mandando pela linha de fundo. Dois minutos depois, o Tricolor errou na saída de bola e Moreno finalizou de dentro da área, mas para fora.

SEGUNDO TEMPO

Com cinco minutos, o Atlético Nacional criou sua primeira oportunidade no segundo tempo. Cardona tocou para Morelos, que enfiou bola em velocidade para Hinestroza. O camisa 18 disputou na corrida com Enzo Díaz e chegou até a entrada da área, de onde finalizou por cima do gol. Um minuto depois, Morelos fez o pivô e serviu Cardona na entrada da área. O atacante chutou forte e quase acertou o ângulo direito, mas a bola foi pela rede do lado de fora.

Com 10 minutos, o time colombiano quase abriu o placar: acertou a trave em voleio de Marlos Moreno após cruzamento no segundo poste. Poucos lances depois, Moreno partiu em velocidade em contra-ataque e encontrou grande passe para Hinestroza. O atacante invadiu a grande área, chutou cruzado e a bola carimbou a trave mais uma vez.

O São Paulo até ameaçou com enfiada de Marcos Antônio para Luciano dentro da área. O camisa 10 finalizou para o gol e Ospina defendeu, mas o lance foi parado por impedimento.

Com 20 minutos, o Atlético Nacional teve outro pênalti marcado a seu favor. Ferraresi errou o tempo do bote e derrubou Morelos dentro da área. Cardona, novamente, foi para a bola. O camisa 10 bateu no mesmo canto e Rafael foi buscar, defendendo a cobrança e evitando o gol do time colombiano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL-COL 0 X 0 SÃO PAULO

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Data: 12 de agosto de 2025, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Ferraresi e Alisson (São Paulo) / Andrés Román e Morelos (Atlético Nacional)

Cartão vermelho: nenhum

ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano e Juan Zapata (Uribe); Hinestroza, Cardona (Billy Arce) e Marlos Moreno (Bauza); Morelos.

Técnico: Javier Marcelo Gandolfi

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio (Luan), Bobadilla (Pablo Maia), Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano (Ferreirinha) e André Silva (Lucas).

Técnico: Hernán Crespo

