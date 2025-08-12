Santos perde para o Atlético-MG e sai atrás na semi da Série A2 do Brasileiro feminino

O Santos saiu perdeu para o Atlético-MG nesta segunda-feira, por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Luana Índia marcou o gol do Galo.

Além de sair em desvantagem, as Sereias da Vila perderam a invencibilidade no torneio. A equipe, agora, possui oito vitórias, um empate e uma derrota.

O jogo de volta está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro, em Santos. A bola rola para o duelo decisivo a partir das 21h (de Brasília).

Fim de jogo. A partida de volta é na Vila Belmiro, na próxima segunda-feira (18), às 21h. #CAMxSAN pic.twitter.com/6W8x2ZJe5c ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 12, 2025

O gol

O gol da vitória do Atlético-MG ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo. Amélia recuperou a posse de bola e cruzou na cabeça de Luana Índia, que testou firme para o fundo das redes.