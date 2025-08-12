Santos passa por altos e baixos, mas fecha primeiro turno do Brasileiro com resposta e fora do Z4

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta segunda-feira. O Santos passou por altos e baixos, mas conseguiu terminar a primeira parte da competição com uma vitória 'improvável' sobre o vice-líder e a esperança de que pode, talvez, sonhar com um segundo turno melhor.

O Santos não teve um primeiro turno fácil. O Alvinegro Praiano passou por troca de treinadores, viu seu principal jogador sofrer com lesões, esteve na zona de rebaixamento e enfrentou dificuldades para aliar bons desempenhos a bons resultados.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Santos disputou 18 jogos, pois teve o clássico contra o Palmeiras adiado. Foram seis vitórias, três empates e nove derrotas, totalizando um aproveitamento de 38,88%. A equipe santista balançou as redes 20 vezes, mas sofreu 23 gols.

O Santos somou algumas vitórias importantes, querendo ou não. O Peixe ganhou do líder e do vice-líder da Série A e também saiu vitorioso em confrontos diretos contra adversários da parte de baixo da tabela- venceu Vitória, Fortaleza e Juventude, embora tenha apenas empatado com o Sport.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano também sofreu alguns baques. Perdeu para o Vasco, que abre o Z4 no momento. Foi superior, mas saiu derrotado pelo Grêmio no Sul, assim como aconteceu no revés para o Botafogo na Vila. Mais recentemente, foi completamente dominado pelo Mirassol e levou de 3 a 0, além de ter perdido em casa para o Inter.

Diante dos números apresentados, o Santos chegou a entrar na zona de rebaixamento e brigou contra a parte de baixo da tabela neste primeiro turno. A competição já começou complicada para o Peixe, com a troca de treinadores e as lesões de Neymar.

TROCA DE TREINADOR E LESÕES DE NEYMAR

O Alvinegro Praiano trocou de técnico ainda no início do Brasileirão. Pedro Caixinha não resistiu às primeiras três rodadas sem vitória - com duas derrotas e um empate - e foi demitido. O Peixe ficou com o interino César Sampaio até que chegou a um acordo para a contratação de Cleber Xavier.

Além disso, o Santos também perdeu sua principal estrela no começo do torneio nacional por conta de lesões. Neymar sofreu com um problema na coxa esquerda no final do Paulistão e desfalcou a equipe nas primeiras duas rodadas da Série A, mas voltou a jogar contra o Fluminense, ainda com Caixinha.

Recuperado, Neymar voltou a ser titular contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril, mas sentiu outra contusão na coxa esquerda. O camisa 10 ficou fora por cerca de um mês e perdeu cinco jogos da equipe santista no Brasileirão. Foi um período conturbado para o Peixe, com quatro derrotas e um empate - o time teve boas atuações no recorte, mas não conseguiu aliá-las aos resultados.

Pela Série A, Neymar voltou a ficar à disposição no embate contra o Vitória, pela décima rodada. O craque, porém, não conseguiu engatar uma grande sequência, pois foi expulso contra o Botafogo e teve que cumprir suspensão diante do Fortaleza, no Castelão.

O futebol nacional, então, parou por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro Praiano teve um longo período de preparação, e Cleber Xavier ganhou tempo para implementar sua filosofia de jogo. A vitória sobre o líder Flamengo, com brilho de Neymar, trouxe certa euforia, mas não convenceu a torcida sobre o novo trabalho.

As duas derrotas seguintes, contra Mirassol e Internacional, seguido do empate com o Sport, fizeram com que a paciência da torcida se esgotasse. O treinador chegou a ser vaiado na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis, na 18ª rodada.

A diretoria do Santos, porém, optou por dar um voto de confiança e manter o comandante, que deu uma resposta positiva no último domingo. Graças às mudanças de Cleber Xavier, o Peixe conseguiu virar sobre o vice-líder Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão, com gols de Caballero e Guilherme.

ESPERANÇA POR SEGUNDO TURNO MELHOR

Agora, o Santos vive a esperança de ter um segundo turno melhor no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano terminou o primeiro turno com uma vitória que renovou os ânimos e deixou a equipe mais longe da zona de rebaixamento - o time santista chegou aos 21 pontos e aparece na 14ª posição.

O Santos, assim, embalou duas vitórias consecutivas na Série A e vai em busca do terceiro triunfo contra o Vasco. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.