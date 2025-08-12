Santos negocia empréstimo de João Paulo para clube turco

Topo

João Paulo pode estar de saída do Santos. A diretoria do Peixe recebeu uma proposta de empréstimo pelo goleiro de um clube da Turquia.

A oferta foi um empréstimo de 10 meses. Os paulistas pediram uma compensação financeira, além de obrigação de compra ao término deste período. Agora, a decisão está nas mãos do time europeu, que teve o nome mantido em sigilo.

A informação foi inicialmente divulgada pelo De Olho No Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

João Paulo está sem espaço no Alvinegro Praiano, já que Gabriel Brazão assumiu o posto de titular. O goleiro de 30 anos disputou apenas uma partida oficial em 2025, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

O camisa 34 está no Santos desde 2013, quando ainda defendia as categorias de base. Ele se firmou no profissional em 2020 e se tornou um dos grandes nomes do clube nos últimos anos.

Em 2024, entretanto, sofreu uma grave lesão durante a Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a posição. Ao todo, são 233 jogos com a camisa alvinegra.

O Santos volta a campo neste fim de semana. O Peixe encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

