Santos busca maior série de vitórias com Cleber Xavier e tenta aproveitar "virada de chave"

O Santos conquistou uma vitória importantíssima no último domingo. O Alvinegro Praiano fez um segundo tempo de almanaque e virou sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme e Caballero marcaram no triunfo.

O Santos igualou sua melhor série de vitórias sob o comando de Cleber Xavier e, agora, busca melhorá-la. Esse foi o segundo triunfo consecutivo da equipe santista, que vai atrás do terceiro para aproveitar o embalo e seguir vencendo. Além disso, o time está invicto há três rodadas no Brasileirão - sua melhor sequência na atual edição da competição.

A grande vitória sobre o Cruzeiro pode representar o início de uma "virada de chave" no Santos. Pelo menos é o que acredita o atacante Guilherme. O camisa 11 voltou de lesão, contribuiu com um gol e uma assistência, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.

"Trabalho em equipe. Agradecer também a torcida. Viramos a chave com a vitória de hoje. É uma resiliência de todos. É um grupo, o vestiário, passamos confiança", disse Guilherme após a partida.

Até o momento, o Santos de Cleber Xavier havia embalado somente uma série de vitórias. Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Peixe venceu o Fortaleza, por 3 a 2, no Castelão. Já no retorno do futebol brasileiro, superou o Flamengo, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

A sequência de dois triunfos, porém, foi interrompida com uma dura derrota. O Santos não se encontrou em campo e perdeu para o Mirassol por 3 a 0, fora de casa, pela 15ª rodada da Série A.

O objetivo da comissão técnica, agora, é buscar sua maior série de vitórias no comando do Santos. Para isso, o Alvinegro Praiano vai atrás de uma vitória sobre o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do torneio nacional.

"Temos três atletas importantes no DM, vamos ver se conseguimos tê-los. É um jogo duro. Esses times que estão em baixo são grandes equipes, têm jogadores qualificados. O Vasco tem um grande treinador, o Diniz, que é um cara que respeito muito. Vive uma fase difícil, assim como a gente também. Será um jogo duro. Temos cinco dias de trabalho para esse jogo, mas vamos procurar fazer o nosso melhor e buscar uma vitória em casa", afirmou Cleber Xavier.

"O jogo será no Morumbis de novo, espero que tenha mais gente ainda. Ainda vamos ter dificuldades, não estamos com o futebol que queremos ainda, mas queremos buscar mais uma vitória para fazer a sequência de três. Esse é objetivo que vamos traçar para o próximo jogo", concluiu o treinador.

Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Tais jogos fazem parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três partidas do Alvinegro Praiano serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor terá o direito de mandar três embates no litoral paulista.