Santos bate Velo Clube e encara a Portuguesa Santista na 2ª fase do Paulista sub-20
O Santos venceu o Velo Clube por 2 a 0, nesta terça-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. O duelo foi realizado no Estádio Espanha, em Santos (SP).
Os gols do embate saíram aos cinco minutos do segundo tempo, com Vinícius Lira, e aos 31, com Bernardo.
Com o resultado, o Santos ficou na quinta colocação do Grupo A e em 10º no geral. Assim, na próxima fase, o clube vai enfrentar a Portuguesa Santista, que ficou em 22º lugar na tabela geral.
Serão dois jogos para definir quem segue vivo no torneio. O primeiro será com mando da Briosa e o segundo no estádio do Alvinegro Praiano. As datas serão definidas pela PFF.