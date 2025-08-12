Topo

Esporte

Santos bate Velo Clube e encara a Portuguesa Santista na 2ª fase do Paulista sub-20

12/08/2025 17h26

O Santos venceu o Velo Clube por 2 a 0, nesta terça-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. O duelo foi realizado no Estádio Espanha, em Santos (SP).

Os gols do embate saíram aos cinco minutos do segundo tempo, com Vinícius Lira, e aos 31, com Bernardo.

Com o resultado, o Santos ficou na quinta colocação do Grupo A e em 10º no geral. Assim, na próxima fase, o clube vai enfrentar a Portuguesa Santista, que ficou em 22º lugar na tabela geral.

Serão dois jogos para definir quem segue vivo no torneio. O primeiro será com mando da Briosa e o segundo no estádio do Alvinegro Praiano. As datas serão definidas pela PFF.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Protocolar? Comentaristas avaliam Palmeiras x Universitario na Libertadores

Reinier é apresentado no Atlético-MG e mira retomada no futebol após passagem apagada na Europa

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores: onde assistir

Santos bate Velo Clube e encara a Portuguesa Santista na 2ª fase do Paulista sub-20

Du Plessis e Chimaev protagonizam encontro amistoso antes do UFC 319; veja

Paredão do PSG vai de titular a indesejado. E pode sobrar até para Ederson

Palmeiras goleia União São João, avança como líder e enfrenta o Sertãozinho na 2ª fase do Paulista sub-20

Corinthians leva dois gols no 2º tempo, mas bate o Jabaquara pelo Paulista sub-20

Palmeiras acertou em ajudar Abel com time do Qatar? Comentaristas divergem

O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

Com gols de Militão e Rodrygo e show de Mbappé, Real Madrid goleia WSG Tirol em amistoso