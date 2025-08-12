Topo

Rodrygo volta a marcar, e Real Madrid goleia o Tirol em amistoso

12/08/2025 16h11

O Real Madrid bateu nesta terça-feira o WSG Tirol, da Áustria, por 4 a 0, em um duelo amistoso. Éder Militão, Mbappé (2) e Rodrygo anotaram os gols dos espanhóis no Tivoli Stadion.

Em meio a rumores de uma saída, Rodrygo voltou a marcar pela equipe após um jejum de cinco meses. A partida marcou o final da pré-temporada do Real, já que seu próximo compromisso é a estreia no Campeonato Espanhol.

Na próxima terça-feira, o Real Madrid enfrenta o Osasuna, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O WSG Tirol, por sua vez, encara o Grazer AK neste sábado, às 12h, pelo Campeonato Austríaco, na Merkur Arena, em Graz.

Os gols do jogo

Com apenas 10 minutos de jogo, o Real Madrid abriu o placar. Brahim Díaz recebeu pela direita e cruzou na área com a perna canhota. Éder Militão levou a melhor na disputa pelo alto e testou para encobrir o goleiro Stejskal e balançar as redes.

Os espanhóis ampliaram após três minutos, quando Arda Guler enfiou na ponta da pequena área para Mbappé, que dominou de direita e girou para finalizar de esquerda e anotar o segundo do Real.

Aos 14 do segundo tempo, Tchouameni enfiou a bola para Mbappé por trás da defesa. O francês arrancou, driblou o goleiro Stejskal e empurrou para o fundo das redes.

Já ao final da partida, aos 36 da etapa complementar, Rodrygo tabelou com Mbappé e saiu na cara do gol. O brasileiro bateu rasteira e marcou para sacramentar a goleada.

