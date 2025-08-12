Topo

Esporte

Rival prevê desfecho rápido em luta contra Carlos Prates no UFC 319: "Luta de um round"

12/08/2025 07h00

A disputa pelo título peso-médio (84 kg) entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev pode ser a atração principal do UFC 319, mas outra luta agendada para o card deste sábado (16) promete ser uma forte candidata a roubar a cena. O duelo entre os top 15 do meio-médio (77 kg) Carlos Prates e Geoff Neal coloca frente a frente dois dos atletas com a trocação mais afiada e poder de nocaute da divisão - uma combinação que, na opinião do americano, pode ser explosiva.

Em recente entrevista ao canal 'Home of Fight', do 'Youtube', Geoff Neal previu um desfecho rápido para o combate entre ele e Carlos Prates, programado para o card principal do UFC 319, em Chicago (EUA). O experiente lutador americano ainda foi além e definiu um nocaute ainda no primeiro round como seu maior objetivo na luta contra o atleta da equipe 'Fighting Nerds'.

"Quem conseguir evitar ser atingido vai vencer. Eu realmente sinto que vai ser uma luta de um round. Esse é meu objetivo. Claro, estou treinando para três rounds, mas eu estou realmente treinando para uma luta de um round. Não tem nenhuma razão para que essa luta passe do primeiro round. Eu me vejo o nocauteando no primeiro round. Provavelmente não vai acontecer no começo, mas provavelmente vai ser nos últimos dois minutos, talvez três (do 1º assalto). Esse é o objetivo: entrar lá, cansá-lo, colocar volume e depois acabar com ele", projetou Neal.

Nocaute à vista?

Considerando o histórico dos dois lutadores nas suas respectivas carreiras, um desfecho rápido no confronto entre eles no UFC 319, definitivamente, não está fora de cogitação. Dono de golpes precisos e poderosos, Carlos Prates já nocauteou 16 adversários no MMA profissional. Por sua vez, Geoff Neal não fica para trás. O americano conquistou dez de suas 16 vitórias na modalidade via nocaute ou nocaute técnico.

