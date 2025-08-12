Real goleia em amistoso com Mbappé líder, Militão matador e gol de Rodrygo

Com show do novo camisa 10 Mbappé e brasileiros "matadores", o Real Madrid venceu com tranquilidade o WSG Tirol, da Áustria, hoje, por 4 a 0 em amistoso preparatório para a temporada 2025/26. Éder Mililão, Mbappé (duas vezes) e Rodrygo marcaram.

O zagueiro brasileiro abriu o placar para os espanhóis e chegou a dois tentos nesta pré-temporada. Militão também deixou o dele no amistoso contra o Leganés.

Quem brilhou, porém, foi Mbappé, que não sentiu o peso da camisa 10. O francês herdou a 10 de Luka Modric e deu seu cartão de visitas com dois golaços, um em cada tempo.

O francês ainda deu assistência para Rodrygo estabelecer a goleada. O brasileiro, que tem futuro indefinido no clube, iniciou a partida no banco de reservas, não desperdiçou a chance, teve comemoração contida, mas foi carregado por Mbappé.

O primeiro jogo oficial dos merengues na temporada será na terça-feira, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. A partida será às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Real precisou de apenas 12 minutos para sair na frente, com Militão 'centroavante' e Mbappé estreando a camisa 10. O time merengue teve a bola durante a maior parte do primeiro tempo, ocupou o campo de ataque com tranquilidade e viu até seus zagueiros terem liberdade para avançar, deixando Courtois "isolado" no campo defensivo. Os merengues chegaram a ter 80% de posse de bola.

Torcedor invadiu o campo e atrapalhou ataque do time merengue. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o árbitro interrompeu o início de uma jogada do Real pela esquerda após um torcedor invadir o gramado e correr em direção a Mbappé. O rapaz foi pego pela equipe de segurança, mas o camisa 10 tirou a foto antes de deixar o local.

Tirol mudou 9 jogadores para o segundo tempo, mas quem seguiu brilhando foi o leve Mbappé. No segundo tempo, o time espanhol seguiu com maior posse de bola e jogando como queria no campo de ataque. Quem aproveitou foi Mbappé, que mostrou que a camisa 10 está muito leve e anotou pela segunda vez na partida. Ainda deu tempo para uma assistência para o gol do brasileiro Rodrygo.

Gols

0x1: Aos 10 minutos do primeiro tempo, Brahim Díaz cruzou fechado da direita, Militão ficou grande área e ganhou de Boras para cabecear da entrada da meia-lua. A bola subiu, saiu do alcance de Stejskal e entrou na bochecha da rede.

MAIS UM GOL DO EDER MILITÃO!



TA VOLTANDO VOANDO HEIN!



pic.twitter.com/a8GKMC8xVR -- REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 12, 2025

0x2: Aos 12 minutos do primeiro tempo, Arda Guler limpou pela esquerda, a poucos passos da grande área, e encontrou um grande passe para Mbappé. Em posição legal, o atacante dominou girando no bico direito da pequena área, chapou de canhota, no alto, e ampliou.

0x3: Aos 13 minutos do segundo tempo, Mbappé se posicionou entre dois zagueiros e recebeu de Tchouaméni em profundidade. O atacante invadiu a área completamente livre, ameaçou o chute, driblou Eckmayr com muita categoria e fez o segundo dele no jogo.

0x4: Aos 36 minutos do segundo tempo, Mbappé recebeu de Rodrygo pelo lado esquerdo da área, pedalou três vezes para cima de Jaunegg e devolve na medida para o brasileiro, que ajeitou o corpo e chapou rasteiro na saída de Schermer.