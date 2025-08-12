Real Madrid pede que Fifa e Uefa barrem jogo do Barcelona nos EUA pelo Espanhol

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) - O Real Madrid protestou nesta terça-feira contra os planos para a realização de uma partida da LaLiga entre Barcelona e Villarreal em Miami. O clube disse que a proposta pode prejudicar o equilíbrio competitivo do futebol, e anunciou que recorreu à Fifa e à Uefa para bloquear a iniciativa.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aprovou na segunda-feira a realização da partida no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 20 de dezembro, no que pode se tornar o primeiro jogo da LaLiga realizado no exterior e o primeiro jogo de uma liga europeia nos Estados Unidos.

"O Real Madrid deseja expressar aos seus membros, torcedores e fãs de futebol em geral sua firme rejeição à proposta", disse o clube em um comunicado, revelando que já pediu a intervenção da Fifa, da Uefa e do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD).

O clube acusou a RFEF de tomar sua decisão "sem informar ou consultar os clubes participantes da competição" e argumentou que a realização da partida em Miami "viola o princípio essencial da reciprocidade territorial" dos jogos em casa e fora.

O Real Madrid afirmou ainda que a medida "alteraria o equilíbrio competitivo" e concederia "uma vantagem esportiva injusta" aos clubes envolvidos.

O clube também alertou que a aprovação da proposta poderia comprometer a integridade esportiva e "estabelecer um precedente inaceitável", insistindo que qualquer mudança dessa natureza deveria exigir "o acordo expresso e unânime de todos os clubes participantes da competição".

O plano ainda precisa da aprovação da Uefa, da US Soccer, da Concacaf e, por fim, da Fifa para que o presidente da LaLiga, Javier Tebas, possa realizar sua ambição de levar o futebol espanhol para os EUA.

(Reportagem de Fernando Kallas)