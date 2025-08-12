Raphael Veiga fica fora do treino e Piquerez exalta campanha do Palmeiras antes de jogo no Peru

Topo

12/08/2025 14h10

Horas antes do embarque para o Peru, onde enfrenta o Universitario nesta quinta-feira pelas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras encerrou a preparação com um treino técnico na Academia de Futebol. A atividade, realizada nesta terça-feira, teve ausências importantes em campo: Raphael Veiga e Paulinho seguiram em tratamento na parte interna do centro de excelência, enquanto Bruno Fuchs fez transição física no gramado, ainda separado do grupo.

A situação de Veiga chama atenção em um momento decisivo da temporada. O meia, que durante anos foi titular absoluto e protagonista nas principais conquistas recentes, tem sido reserva em diversas partidas. O cenário, somado à ausência no último treino antes da viagem, ocorre em meio a especulações de que o jogador possa estar negociando sua saída.

Já Piquerez chega ao mata-mata em situação distinta. O lateral uruguaio atingiu a marca de 200 partidas pelo clube neste mês e valorizou o peso da conquista pessoal. "É uma marca muito importante fazer 200 jogos nesse imenso clube, algo muito difícil de atingir. É uma história que levou cinco temporadas. Consegui ganhar vários títulos e o carinho da torcida e espero continuar por esse caminho para seguir atingindo metas de jogos e títulos", afirmou.

O camisa 22 também projetou o duelo contra o Universitario e valorizou a campanha do Palmeiras na fase de grupos, quando o time foi o único a terminar com 100% de aproveitamento.

"Vem sendo um ano atípico do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho, da nossa vitoriosa campanha desses últimos anos. Tivemos um torneio que não acontece todos os anos (Mundial), chegamos longe e talvez por causa dele ficou um pouco para trás a Libertadores, mas não podemos esquecer que fizemos a melhor campanha. Isso não é comum, é algo que merece mérito. Poderemos fechar todos os jogos daqui para frente em casa, o que sabemos que é muito importante. Agora temos um jogo de extrema importância no Peru, contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado", afirmou

O Palmeiras viaja com um histórico recente favorável como visitante na competição continental: são dez partidas de invencibilidade fora do Brasil, com oito vitórias e dois empates, e apenas uma derrota nas últimas 28 aparições longe de casa. O retrospecto, aliado à possibilidade de decidir no Allianz Parque, sustenta a confiança do elenco em mais uma classificação.

Este será o 50º confronto eliminatório do clube na história da Libertadores. Nos 49 anteriores, foram três títulos, 29 classificações, três vice-campeonatos e 14 eliminações. Agora, além de manter a consistência no torneio, o time precisará lidar com a pressão sofrida após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

