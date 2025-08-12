São Paulo: Rafael revela o que falou para vencer duelo duplo de pênaltis
O goleiro Rafael venceu um duelo duplo de pênaltis contra o meia Edwin Cardona para segurar o empate sem gols do São Paulo contra o Atlético Nacional. Após a partida, o goleiro são-paulino revelou o que disse ao colombiano antes das cobranças.
Eu acabei esperando ele bater, eu já tava falando com ele que eu ia esperar. No primeiro pênalti, eu já tinha acertado porque eu vi que ele ia bater no canto, e no segundo também. Eu acabei esperando um pouco porque ele tinha também a possibilidade dele bater no meio, mas fui graças a Deus feliz pra poder ajudar a equipe. Lógico que gostaríamos muito de ter vencido o jogo, mas foi um jogo muito difícil onde a gente tem que valorizar o empate.
Cardona cobrou os dois pênaltis no mesmo canto: na esquerda de Rafael. O goleiro são-paulino acertou o canto em ambas.
Na primeira, a bola saiu muito à esquerda e foi diretamente para fora. Já na segunda, Rafael pulou e fez a defesa.
Nas duas cobranças o goleiro são-paulino falou com Cardona e também apontou o canto para o colombiano. O camisa 10 foi substituído já no fim do jogo e saiu aplaudido, mas muito frustrado chutou o banco e não segurou o choro quando sentou.