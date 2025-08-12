Raducanu interrompe partida em Cincinnati por choro de criança

(Reuters) - A perturbação causada por uma criança chorando nas arquibancadas foi demais para Emma Raducanu durante sua derrota no Aberto de Cincinnati para Aryna Sabalenka na segunda-feira, quando a britânica pediu providências a uma árbitra de cadeira perplexa.

Raducanu estava se preparando para sacar em 3-4 no tenso terceiro set de sua derrota por 7-6(3), 4-6 e 7-6(5) quando parou e olhou para a árbitra para dizer que a criança estava chorando há 10 minutos seguidos.

"É uma criança, você quer que eu mande a criança para fora do estádio?", perguntou a árbitra de cadeira, quase incrédula, o que fez Raducanu apenas dar de ombros.

Raducanu então sorriu e apontou para as arquibancadas enquanto vários membros da torcida diziam "sim" em seu nome, depois de ouvir a pergunta da árbitra de cadeira.

A árbitra disse que ela poderia pedir aos funcionários que retirassem o bebê, mas acrescentou: "Precisamos continuar no momento", antes que a ação fosse retomada.

Raducanu venceu o game e empatou em 4 a 4, mas acabou caindo diante da número um do mundo Sabalenka, que enfrentará a espanhola Jessica Bouzas Maneiro nas oitavas de final.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)