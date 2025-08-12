Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Colunistas debatem

Quem se deu melhor no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil? Após a definição das chaves, algum time é favorito para o título?

No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho, Julio Gomes e André Hernan debateram essas questões e analisaram os confrontos.

PVC: Pior coisa para o Cruzeiro era pegar o Atlético-MG

O Botafogo é mais forte, está melhor e é um time mais talentoso que o Vasco — o Botafogo é favorito contra o Vasco. Dizer que clássico é clássico e vice-versa é chover no molhado, o Botafogo é mais forte que o Vasco hoje.

A pior coisa que podia acontecer para o Cruzeiro era pegar o Atlético. Para o Atlético, se não ganhar a Copa do Brasil, vai significar ir para o torneio que é menos relevante, que é a Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro vai ter que desmontar a atenção do Brasileiro, que está disputando o título.

Então, para o Atlético não é bom pegar o Cruzeiro, mas para o Cruzeiro é pior pegar o Atlético, porque vai ter um desvio de atenção de um torneio que ele pode conquistar, que é o Brasileirão.

Acho o Corinthians favorito contra o Athletico-PR, que agora está a 9 pontos do quarto colocado da Série B, depois da derrota de ontem. E acho o Bahia um pouquinho melhor que o Fluminense.

Paulo Vinícius Coelho

Julio Gomes: Corinthians e Botafogo deram sorte e são favoritos

Tem dois confrontos equilibrados e dois confrontos com favoritos — Corinthians e Botafogo são claros favoritos. Eles foram muito beneficiados no sorteio porque pegaram os dois times mais fracos. Pra mim, desses oito, seis podem ser campeões.

Vasco e Athletico-PR estão abaixo e mais preocupados realmente um com a permanência e o outro com o acesso à Série A. Eles estão mais preocupados com o campeonato, a prioridade é outra. Claro que se passar da Copa do Brasil é dinheiro no bolso, é torcida feliz, é claro que todo mundo pode sonhar, mas eu acho que Corinthians e Botafogo deram sorte.

Julio Gomes

Hernan: Corinthians é favorito pois tem a Fiel e Dorival é copeiro

Para mim, o favorito se desenha para ser muito forte o Corinthians. Tem toda aquela coisa da força da Fiel que a gente viu nos jogos contra o Palmeiras e Dorival Jr. ganhou títulos da Copa do Brasil -- é copeiro o Dorival. Então, eu coloco o Corinthians como um dos favoritos nessa chave.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra