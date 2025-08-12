Topo

Quartas de final da Copa do Brasil: veja duelos e chaveamento até a final

Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na sede da CBF - Divulgação/CBF
Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na sede da CBF Imagem: Divulgação/CBF
Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 11h28

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 foram definidos na manhã de hoje na sede da CBF.

O que aconteceu

O sorteio definiu dois clássicos. Os duelos serão entre Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo.

O Corinthians enfrenta o Athletico-PR. Os paranaenses são os únicos entre os oito classificados que não disputam a Série A.

Tricolores se enfrentam no mata-mata. Fluminense e Bahia vão medir forças na sequência da competição.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

Os confrontos das quartas de final

  • Atlético-MG x Cruzeiro
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco x Botafogo
  • Fluminense x Bahia

*Times em negritos decidem em casa.

Chaveamento até a final

O sorteio também definiu o caminho dos times até a decisão da competição. Veja, abaixo, como ficou o desenho.

Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Reprodução/Youtube/CBF - Reprodução/Youtube/CBF
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Imagem: Reprodução/Youtube/CBF

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33 milhões
  • Campeão - R$ 77,1 milhões

