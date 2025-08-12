Quartas de final da Copa do Brasil: veja duelos e chaveamento até a final
Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 foram definidos na manhã de hoje na sede da CBF.
O que aconteceu
O sorteio definiu dois clássicos. Os duelos serão entre Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo.
O Corinthians enfrenta o Athletico-PR. Os paranaenses são os únicos entre os oito classificados que não disputam a Série A.
Tricolores se enfrentam no mata-mata. Fluminense e Bahia vão medir forças na sequência da competição.
Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.
Os confrontos das quartas de final
- Atlético-MG x Cruzeiro
- Corinthians x Athletico-PR
- Vasco x Botafogo
- Fluminense x Bahia
*Times em negritos decidem em casa.
Chaveamento até a final
O sorteio também definiu o caminho dos times até a decisão da competição. Veja, abaixo, como ficou o desenho.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Finais: 2 e 9 de novembro.
Premiação da Copa do Brasil
- Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
- Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
- Vice-campeão - R$ 33 milhões
- Campeão - R$ 77,1 milhões