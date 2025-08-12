PSG x Tottenham: veja prováveis escalações e onde assistir à Supercopa da Uefa
Paris Saint-Germain (PSG) e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, pela Supercopa da Uefa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.
Onde assistir a PSG x Tottenham
A partida terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming).
Prováveis escalações
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Técnico: Luis Enrique
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Johnson, Richarlison e Kudus
Técnico: Thomas Frank
Arbitragem
- Árbitro: João Pinheiro (POR)
- Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
- VAR: Tiago Martins (POR)