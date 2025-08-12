Topo

PSG x Tottenham: veja prováveis escalações e onde assistir à Supercopa da Uefa

12/08/2025 20h00

Paris Saint-Germain (PSG) e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, pela Supercopa da Uefa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

Onde assistir a PSG x Tottenham

A partida terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Técnico: Luis Enrique 

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Johnson, Richarlison e Kudus

Técnico: Thomas Frank

Arbitragem

  • Árbitro: João Pinheiro (POR)

  • Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

  • VAR: Tiago Martins (POR)

