PSG deixa Donnarumma fora da Supercopa da Uefa em meio a rumores de saída

12/08/2025 09h32

(Reuters) - O Paris Saint-Germain deixou o goleiro Gianluigi Donnarumma de fora de sua lista de relacionados para o confronto de quarta-feira contra o Tottenham Hotspur pela Supercopa da Uefa, em meio a relatos da mídia que ligam o jogador da seleção italiana a uma transferência do time francês.

Donnarumma foi o goleiro titular do PSG e desempenhou um papel fundamental na conquista da Ligue 1 e da Liga dos Campeões na última temporada. O goleiro de 26 anos venceu a primeira divisão francesa três vezes desde que saiu do Milan em 2021.

No entanto, de acordo com a mídia francesa, Donnarumma, cujo contrato com o PSG termina no próximo ano, pode estar de saída. O PSG também contratou Lucas Chevalier do Lille, que foi eleito o goleiro do ano da Ligue 1 na última temporada.

Chevalier, Matvey Safonov e Renato Marin foram os três goleiros relacionados na terça-feira para a partida contra o Spurs, campeão da Liga Europa.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)

Esporte

