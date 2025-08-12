Protocolar? Comentaristas avaliam Palmeiras x Universitario na Libertadores

Na Live do Palmeiras, Paulo Massini e Danilo Lavieri debateram quais são as expectativas para o confronto das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Universitario (PER).

O jogo de ida é na próxima quinta (14), às 21h30, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Lavieri: Palmeiras entendeu que tem relacionamento com Abel

Não consigo imaginar qualquer outra coisa que não seja o Palmeiras passando com facilidade pelo Universitario, me surpreenderia muito o Palmeiras não passar pelo Universitario com tranquilidade. Coisa de 2, 3 a 0 na ida. O Universitario era o desejo de qualquer time do pote 1 no sorteio das oitavas. Eu sei que a Libertadores requer respeito, que tem que respeitar os times, mas o Palmeiras já está em um nível que pode se dar ao respeito. Não existe o Palmeiras sofrer com o Universitario.

Danilo Lavieri

Massini: Palmeiras se diminuiu ao se envolver na história

Eu espero um 3-5-2, com três zagueiros de origem, o Felipe Anderson na direita, como ala, e o Sosa com o Vitor Roque no ataque, com o Maurício mais recuado. O Piquerez na esquerda. Acho que o Sosa tem demonstrado muita capacidade, apesar do jogo contra o Ceará. Ele tem muita qualidade individual e pode fazer a coisa andar. Gosto muito dos três zagueiros, equilibra a nossa bola aérea, que tem sido um desastre, e dá equilíbrio ao Palmeiras.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo