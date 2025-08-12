Ponte Preta anuncia Marcelo Fernandes como técnico poucos dias após sua demissão do rival Guarani

Marcelo Fernandes, de 54 anos, foi anunciado como o novo técnico da Ponte Preta, nesta terça-feira, após a saída de Alberto Valentim para o América-MG. A estreia do novo treinador será neste sábado, na partida contra o Itabaiana, no estádio Moisés Lucarelli, pela 17° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A contratação chama atenção pelo fato de Marcelo Fernandes ter sido demitido do maior rival da Ponte Preta, o Guarani, há apenas 17 dias. O comandante deixou o Bugre depois de três meses no cargo, tendo dirigido o time em somente 11 partidas, somando quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

NOVO COMANDANTE ? O técnico Marcelo Fernandes está #FechadoComAMacaca e vai comandar a Ponte Preta na sequência da temporada! Vamos juntos, professor! ?? Seja muito bem-vindo à #MaiorDoInterior!#FechadoComAMacaca #PontePreta #VamosPonte #JogamosJuntos pic.twitter.com/MJxzU6s5HM ? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) August 12, 2025

Além disso, Marcelo Fernandes também teve passagens pela Portuguesa Santista, onde atuou brevemente, e no Santos, onde fez 62 jogos e conquistou o Campeonato Paulista de 2015. No entanto, o dirigente estava à frente do Peixe no rebaixamento à Série B, em 2023.

Atual momento da Ponte Preta

Com três rodadas remanescentes na primeira fase, a Macaca atualmente se encontra na quarta posição da Série C, com 27 pontos conquistados em 16 partidas. A equipe soma oito vitórias, três empates e cinco derrotas, com 16 gols. Apesar de estar dentro do G-8, o clube está há três jogos sem vencer, tendo caído duas posições na tabela.

Nos bastidores, a Ponte atravessa um momento delicado, com dificuldades no pagamento dos salários nos últimos meses. Após o jogo contra o Guarani, o volante Lucas Cândido afirmou que "ninguém deixou de trabalhar desde maio" apesar de estarem vivendo com os atrasos.