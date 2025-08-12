Piquerez celebra 200 jogos pelo Palmeiras e projeta oitavas da Libertadores: "Jogo de extrema importância"

Piquerez tem sido uma das referências e lideranças do Palmeiras nos últimos anos. Com contrato renovado até 2030, o lateral esquerdo superou a marca de 200 jogos pelo clube que defende desde 2021. No último domingo, fez sua partida de número 201 na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão. Ele celebrou a marca e já projetou o próximo compromisso do Verdão.

"É uma marca muito importante fazer 200 jogos nesse imenso clube, algo muito difícil de atingir. É uma história que levou cinco temporadas. Consegui ganhar vários títulos e o carinho da torcida e espero continuar por esse caminho para seguir atingindo metas de jogos e títulos", comemorou.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Universitario-PER, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. O time comandado por Abel Ferreira terminou a primeira fase na liderança geral, com 18 pontos. Ou seja, seis vitórias e 100% de aproveitamento.

"Poderemos fechar todos os jogos daqui para frente em casa, o que sabemos que é muito importante. Agora temos um jogo de extrema importância no Peru, contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande treinador, que também foi meu treinador. Espero que a gente consiga fazer um grande resultado e, se possível, trazer a vitória, para poder fechar em casa com nossos torcedores e seguir na Libertadores", projetou.

Piquerez analisou a temporada como "atípica", citando a disputa de um campeonato extra, que foi a Copa do Mundo de Clubes. Ele valorizou os feitos da equipe para chegar até lá e exaltou a campanha do Verdão na primeira fase da Libertadores.

"Vem sendo um ano atípico do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho, da nossa vitoriosa campanha desses últimos anos. Tivemos um torneio que não acontece todos os anos (a Copa do Mundo de Clubes), chegamos longe e talvez por causa dele ficou um pouco para trás a Libertadores, mas não podemos esquecer que fizemos a melhor campanha. Isso não é comum, é algo que merece mérito", afirmou.