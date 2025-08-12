Topo

Pepê marca em vitória do Porto e presta homenagem a Jorge Costa

12/08/2025 09h45

Um lindo gesto, realizado por um brasileiro, causou comoção no futebol português nesta segunda-feira. Ao marcar o primeiro gol do Porto, no triunfo sobre o Vitória de Guimarães por 3 a 0, o atacante Pepê homenageou o ex-jogador e ídolo do clube, Jorge Costa, morto na terça-feira passada (05).

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pepê recebeu a bola de Borja Sainz e tocou de cavadinha na saída do goleiro adversário para a explosão dos torcedores presentes no Estádio do Dragão. Na comemoração, o brasileiro ergueu uma camisa com o nome de Jorge Costa e o número 2 estampado.

Jorge Costa era ídolo do Porto e morreu na última terça-feira, aos 53 anos de idade. O ex-jogador trabalhava como diretor de futebol do time português e estava na cidade esportivo do clube pela manhã, quando sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Importância de começar vencendo

"Importante começar a nova temporada com vitória. Fico feliz pelo gol marcado, mas o grupo todo está de parabéns porque conseguimos impor nosso jogo", disse Pepê após a partida.

O Porto volta a campo na próxima segunda (18), quando vai a Barcelos enfrentar o Gil Vicente, em partida válida pelo Campeonato Português.

