Peñarol bate Racing no Uruguai e abre vantagem pelas oitavas

Nesta terça-feira, no Estádio Campeon del Siglo, o Peñarol recebeu o Racing e venceu por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O gol da equipe uruguaia foi marcado por David Terans, ex-jogador do Athletico-PR, no segundo tempo do duelo.

Agora, o Peñarol abre vantagem rumo às quartas de final da competição continental. A partida de volta está marcada a próxima terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, na Argentina.

Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Velez Sarsfield e Fortaleza. Na ida, as equipes empataram sem gols.

Antes, no entanto, na sexta-feira, o Penãrol visita o Boston River, às 20h, pela terceira rodada do Clausura do Campeonato Uruguaio, no Estadio Campeones Olímpicos. Já o Racing, no mesmo dia, mas às 21h, recebe o Tigre, pela quinta rodada do Clausura do Campeonato Argentino, em casa.

Peñarol x Racing: o jogo

O primeiro tempo foi truncado, com forte marcação dos dois lados. O Peñarol criou boas oportunidades, como o chute de Maxi Silvera que explodiu na trave aos 43 minutos.

O Racing chegou a balançar as redes com Martirena, mas o lance foi anulado por impedimento de Solari. Houve também um momento polêmico: Adrián Martínez recebeu cartão vermelho por acertar a cabeça de Silvera, mas, após revisão no VAR, a punição foi revertida para amarelo.

Na etapa final, o cenário se manteve com muitas faltas e poucas finalizações precisas. O gol decisivo saiu aos 32 minutos: Arezo recebeu cruzamento da esquerda, ajeitou com o peito e serviu Terans, que se antecipou ao goleiro para marcar de cabeça.