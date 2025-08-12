Pan Jr. dia 3: Brasil brilha no tiro com arco e sobe no pódio na ginástica

No terceiro dia de competição nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil subiu ao pódio na ginástica rítmica e de trampolim, tiro com arco e squash. Mas judô e natação, de novo, puxaram o bonde das medalhas.

Agora, o Time Brasil tem 69 medalhas no torneio que acontece em Assunção, no Paraguai, sendo 36 de ouro, 13 de prata e 20 de bronze.

Brilho no tiro com arco

O Brasil conquistou quatro medalhas no tiro com arco, sendo três de ouro e uma de prata. Rafael Magalhães subiu ao topo do pódio no arco composto individual, e Isabelle Trindade foi campeã no arco recurvo individual.

A medalha garante a vaga nos Jogos Pan adulto [em Lima, 2027]. Querendo ou não, o primeiro passo para entrar nos Jogos Olímpicos. Vai ser a primeira vez que o tiro com arco composto vai estar lá. Então, é um passo pequeno, mas significa muita coisa pra mim Rafael

Leonardo da Silva e Miguel Pereira levaram o ouro no arco recurvo por equipes, enquanto Sophia Baptista e Isabelle Trindade ficaram com a prata no arco recurvo por equipes.

Isabelle Trindade durante torneio do tiro com arco - recurvo nos Jogos Pan-Americanos Júnior Imagem: Miriam Jeske/COB

Medalhas nas ginásticas

A bandeira do Brasil esteve duas vezes no pódio na ginástica rítmica. Sarah Mourão levou o bronze no individual. O conjunto — formado por Leticia Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luiza Albuquerque e Julia Anny Cruz — conquistou o bronze.

Na ginástica de trampolim, Maria Luiza Marcante também ficou com o bronze.

Novos pódios no remo

Jennifer de Almeida e Lara Pizarro celebram o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior Imagem: Felipe Zanca / Panam Sports Via Xpress Media

Jennifer de Almeida e Laura Pizarro subiram ao topo do pódio no Double Skiff. A delegação verde e amarela também conquistou a medalha de bronze no Oito Com feminino — com Lara Pizarro, Jennifer de Almeida, Ana Ferreira, Giulia dos Santos, Isabella Gomes, Julia dos Santos, Luiza Nazário, Maria Fuhrmann e a timoneira Kauanne da Silva.

Squash e esgrima

Laura Silva ficou com a prata no squash ao perder a final para a paraguaia Fiorella Gatti, por 3 a 0.

Ana Beatriz Fraga conquistou o bronze na disputa de sabre individual, na esgrima.

Judô soma conquistas

O judô brasileiro fechou as disputas individuais hoje com mais cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata.

Andrey Coelho (+100kg) conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior Imagem: Alexandre Loureiro/CBJ

Jesse Barbosa (-90kg), Dandara Camillo (-78kg), Gustavo Milano (-100kg) e Andrey Coelho (+100kg) foram campeões.

Fiz três lutas duríssimas e dei meu melhor em todas. Na final, quando eu fui campeão, foi um sentimento inexplicável. Estou muito feliz de conquistar essa vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027 Andrey

Ana Soares (+78kg) foi medalhista de bronze. Desta forma, todos os 14 atletas convocados subiram ao pódio, levando 11 ouros, uma prata e dois bronzes.

Natação mantém rotina de medalhas

A natação brasileira teve mais um dia recheado de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Stephanie Balduccini conquistou o ouro nos 100m livre feminino, enquanto Guilherme Caribé levou no masculino. O Time Brasil teve dobradinha no 800m estilo livre, com o ouro de Stephan Steverink e prata de João Pierre Campos.

Leticia Romão foi campeã nos 800m livre feminino. Agatha Amaral foi ao topo do pódio no 200m peito, torneio em que Nichelly Brandão levou o bronze.

Guilherme Camossato ficou com a prata no 200m peito masculino e Julia Ferreira com o bronze no 200m costas.

O Brasil foi campeão ainda no 4x100m medley misto.