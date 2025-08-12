Palmeiras tem jogos pendentes no Brasileirão e ainda pode ter melhor campanha 1° turno

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi disputada no último fim de semana. O Palmeiras venceu seu compromisso por 2 a 1 contra o Ceará, de virada, no Allianz Parque. Apesar de a rodada de número 19 indicar o fim do primeiro turno, o Verdão tem apenas 17 jogos e ainda não fechou o ciclo.

Com os duelos pendentes, o Verdão pode alcançar uma campanha de campeão simbólico do primeiro turno. No momento, o Alviverde é o terceiro colocado, com 36 pontos, um a menos que o Cruzeiro, com 37 e com os 19 jogos disputados. O Flamengo é o líder, com 40 pontos e 18 partidas.

Sendo assim, o Palmeiras pode chegar a 42 pontos se vencer os dois compromissos pendentes, - contra Juventude (12ª rodada), no Allianz Parque, e o Santos (13ª rodada), na Vila Belmiro - ainda sem datas marcadas. O Flamengo falta enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.

Para ter a melhor campanha do Brasileirão no primeiro turno, além de vencer seus dois compromissos, que foram adiados devido à participação na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras também precisa torcer por um tropeço, seja empate ou derrota, do time carioca contra o Leão.

Caso contrário, se o Flamengo vencer, chegaria a 43 pontos e seria dono da melhor campanha. No confronto direto, o Palmeiras acabou perdendo por 2 a 0 no Allianz Parque, na décima rodada.

Enquanto a CBF ainda não agenda os compromissos pendentes pelo Brasileirão, o Palmeiras foca nas oitavas da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Universitario-PER, pelo jogo de ida. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.